Cayetano Martínez de Irujo se pronuncia tras las acusaciones de que recula en su boda: "Hay un límite"

Cayetano Martínez de Irujo está en el punto de mira después de darse a conocer su compromiso con Bárbara Mirjan. Una buena nueva que, sin embargo, se ha visto eclipsada por las recientes acusaciones que se han vertido sobre él y que apuntan a un supuesto cambio de opinión. Por lo visto, el duque de Arjona se estaría echando para atrás y replanteándose sus nupcias con su pareja.

“No es que no la quiera, pero se ha precipitado el anuncio del compromiso. Una cosa es verbalizarlo en tu entorno y otra es que se haga público. Insisto, no digo que no la quiera o que no quiera casarse, pero me dicen que si ahora le preguntáramos si está seguro de que quiere casarse, recularía. Si volviera a pensarlo, no tiraría para adelante”, señaló la periodista Pilar Vidal en “Espejo público”.

Cayetano Martínez de Irujo se pronuncia tras la polémica

El hijo de la duquesa de Alba se ha dejado ver en público por primera vez desde que se dieron a conocer sus supuestas dudas a la hora de seguir adelante con su boda con Mirjan, y ha aprovechado para dejar claro ante la prensa lo poco que le agrada que su vida privada sea objeto de interés público.

“Yo ya llevo ya muchos años, entiendo que la gente viva de la vida de los demás, pero como yo nunca me metí con la vida de los demás, ha llegado un momento en mi vida en que ya quiero que mi vida sea para mí. Por lo menos hasta un límite. Entiendo que soy una persona de interés público. Y hay un límite que tengo que aceptar, pero no el personal”, ha señalado ante los micrófonos de Europa Press, aunque reconociendo que se encuentra “muy contento” y que la de su boda es una “noticia buena, no cabe duda”.

Su hermana Eugenia Martínez de Irujo, ¿la madrina?

Además de los rumores que sugieren que el duque de Arjona se estaría echando atrás en su boda, también se han alzado algunas voces para asegurar que su hermana Eugenia Martínez de Irujo será la madrina del enlace. Una decisión que evidenciaría una reconciliación entre ellos, cuya relación no ha pasado por sus mejores momentos en los últimos años.

Sin embargo, Cayetano Martínez de Irujo desmiente que ya haya elegido a la madrina de su boda, y de momento no parece que vaya a ser su hermana. “Es la primera noticia que tengo (... )Desgraciadamente, mi relación con la prensa es únicamente porque manipulan de una forma torticera mi vida durante muchos años ya”, ha comentado en tono crítico.