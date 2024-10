Ángel Cristo Jr. lo cuenta todo y desvela la verdadera motivación de Bárbara Rey: "Ese ha sido el gran problema de mi madre siempre"

Después del éxito que tuvo el programa dedicado a Julián Muñoz tras su muerte, esta noche "¡De Viernes!" ha emitido un programa especial titulado "Historia de un chantaje", dedicado a Bárbara Rey y las fotografías con Don Juan Carlos I.

Además de los colaboradores e invitados, el espacio ha contado con Ángel Cristo Jr. en plató, dispuesto a contar su versión de la historia y responder a su madre de las últimas declaraciones que ha hecho sobre él en la revista "Semana", en las que ha asegurado que su primogénito no la querido nunca.

"He querido a mi madre, la he cuidado día y noche durante muchos años y no me correspondía", ha comenzado diciendo el hijo de la vedette. "No sé por qué se empeña en negar lo que yo he sufrido, no sé por qué ella quiere negar todo eso e incluso llevarme a la cárcel, cuando yo la he librado de la cárcel dos veces".

Ángel Cristo Jr. en el especial de "¡De Viernes"!, "Historia de un chantaje" Telecinco

"Se contradice muchas veces, hay declaraciones que dice lo contrario. Aquí me siento porque mi madre mi fijó un objetivo y lo cumplí. Admito que he cometido errores pero empujado por mi madre. Me puedo haber sobrepasado en ciertas ocasiones, tenía que salvaguardar a mi familia. Mi madre me hizo capitán antes que solado. Tenía que estar pendiente de mi madre. Estaba celosa de mis novias, ella pretendía que yo la cuidase toda mi vida. Yo la he cuidado día y noche. Hice cosas que no eran propias de mi edad", ha declarado Ángel Cristo sobre la relación que ha tenido con Bárbara Rey y su infancia, señalando nuevamente a su madre.

Según el hijo de la vedette, su motivación siempre ha sido el dinero: "Nosotros no pasamos miedo hasta que se hizo el chantaje. Mi madre lo hizo por dinero y quiero dejar claro a la gente que yo he disfrutado de ese dinero. Lo hizo por dinero, por ludopatía. Ese ha sido el gran problema de mi madre siempre. El dinero que se gastaba dependía del que tuviese. Ella lo ha dicho pero no la magnitud".

Según Ángel Cristo Jr., la razón por la que ha dado muchas versiones de los hechos es porque "se ha hecho un lío" y "ha hablado cosas que no tenía que hablar" con los periodistas. "Hay que tener en cuenta lo que yo he sufrido, el miedo que yo he pasado.., Eran cosas que no eran de mi edad, tuve que crecer a toda velocidad. Yo no era un niño normal, que le quede claro a la gente".