Bárbara Rey reaparece tras su último retoque estético: "Estoy guapa porque Dios me ayuda, no por las operaciones"

Bárbara Rey ha reaparecido este jueves, 28 de noviembre, en Madrid tras la expectación creada por su último retoque estético que ha admitido. "El doctor me dijo de hacer un poquito de arreglo aquí, en el cuello y esto era con anestesia local y decidí hacérmelo el jueves". Aunque asegura: "Hace tres meses tomé la decisión de vivir bien, feliz y a gusto, con mi conciencia tranquila y yo creo que en eso Dios me ayuda y por eso estoy más guapa, no por las operaciones", según publica Informalia.

"Estoy muy bien, me encuentro fenomenal. Hubo un momento, a lo largo de este año que ha sido eterno, que fue muy duro, ha sido un año muy duro y triste, he llorado mucho y lo he pasado mal", destacaba sobre las polémicas vividas con su hijo, Ángel Cristo Jr, meses atrás. "He tenido momentos como para necesitar ayuda. Mi psicóloga sabe la verdad, con ella hablo y me desahogo".

Cerca ya de las Navidades, la ex vedette afirma que estará en Marbella: "Se presentan maravillosas, siempre con mi hija y este año también con su novia". Ante la pregunta de si pasará tiempo con su hijo, no duda en afirmar que "yo paso siempre el tiempo maravilloso con toda la gente que me quiere y que quiere estar conmigo, con quien no quiere estar conmigo no paso el tiempo".