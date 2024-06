Belén Esteban manda una advertencia a Alicia Senovilla: “Ya hemos ganado varias demandas”

Belén Esteban vuelve a poner en el punto de mira a Alicia Senovilla por sobrepasar límites que la de Paracuellos no está dispuesta a tolerar. La polémica ha saltado después de que la presentadora del canal de Telemadrid mostrara imágenes este lunes en su programa de Andrea Janeiro: “No se va a permitir que pongan más imágenes de ella”, decía Belén Esteban muy disgustada por lo sucedido.

La reacción de la colaboradora televisiva ha llegado este martes junto con una seria advertencia: “No saques más imágenes de ella porque una juez le dio el anonimato”, ha dicho en su nuevo formato televisivo. La decisión de la hija de la Esteban quedó muy clara tras cumplir la mayoría de edad: ser un personaje totalmente desvinculado de la vida pública y la televisión. Desde entonces han sido muy pocas las veces que se ha llegado a hablar de ella, y menos de mostrar una imagen de la joven. “Yo no vengo a mi programa a enseñar todo lo que tengo de ella porque lo haría con el mayor orgullo del mundo”, ha querido recalcar la orgullosa madre.

Lo cierto es que Belén Esteban ha tratado siempre de respetar el deseo de su hija por encima de todas las cosas. Pero resulta inevitable que en ocasiones muy puntuales la Princesa del Pueblo haga alguna mención sobre todo lo que ha conseguido Andrea, que este 20 de julio cumplirá los 25 años: “Poco hablo del orgullo que siento. Nadie sabe lo feliz que estoy, lo saben los míos y la gente que me quiere”. La joven se formó en Comunicación en Inglaterra y continúa su trayectoria profesional en Estados Unidos, California, donde su madre ya ha ido a visitarla en más de una ocasión.

Belén Esteban Mediaset

En esta línea Belén ha puesto los límites con su familia y ha recordado que “ya hemos ganado varias demandas. Si no quieres salir no la saquéis por cojones”. La relación entre los dos personajes televisivos nunca ha sido muy buena. Se conocieron cuando la ex de Jesulín de Ubrique comenzó con su primer trabajo en el magacín de Antena 3 “Como la vida” en 2000, pero fue en 2018 cuando, a raíz de una entrevista que Alicia Senovilla concedió a Ecoteuve, que no se supo la enemistad que existía entre ambas. El pasado mes de febrero se reabrió la guerra con las palabras que la presentadora hizo sobre Jesulín: “Muchas veces su voz se ha callado porque alguien hablaba más alto”, una indirecta a la que la televisiva no tardó en responder.