Benita anuncia el número ganador del Gordo de la Lotería Nacional

Es quizá uno de los momentos más esperados del año. Toda la atención está fijada ya en la llegada de la Navidad, pues es difícil mirar a otro lado, con todas las calles ya adornadas y los centros comerciales con los villancicos en bucle. Aunque cada vez se adelantan más los preparativos de estas festividades, son muchos los que aún consideran que el verdadero inicio de la ilusión navideña se fija el 22 de diciembre. Y es que en esa mañana los niños de San Idelfonso entonan los números y los correspondientes premios de la Lotería Nacional.

Falta poco más de un mes para el gran momento y salir de dudas. ¿Será este el año en el que me toque y podré cumplir todos mis sueños? Todos los que compran su décimo ansían que sea el premiado, de ahí que hagan muchas apuestas a distintas combinaciones y terminaciones, con la esperanza de no perder más de lo jugado. Pero la vidente Benita tiene la clave y es que, un año más, ha desvelado cuál será el boleto premiado. A través de su espacio en el programa radiofónico ‘Anda ya’, ha anunciado cuál será el número ganador este 2025. Tomen nota.

Benita anuncia el número del Gordo

La vidente se ha vuelto muy popular en los medios de comunicación en los últimos años. No solo por su participación en realities o por su desparpajo a la hora de hablar, con muchas referencias picantes que hace reír a todos. También por sus prácticas adivinatorias, que van desde leer la mano o los posos del café, hasta el mismísimo culo de sus clientes. Algo que ha hecho incluso en pleno directo con muchos famosos en sus aventuras televisivas. Pero ahora está más comedida y apuesta simplemente por traer buena suerte a todos. Y es que en su afán de que todos cumplan sus sueños, ha anunciado ya cuál será el número que todos buscan.

Presumiblemente, en cuestión de horas los décimos anunciados se hayan agotado en todas las administraciones. Benita, respondió tajante a la esperada cuestión planteada por Dani ‘El Gallo’ y Cristina Boscá, en el matinal de Los40 de este martes. ¿Qué combinación es la que asegura el premio de los 4 millones de euros? Ella sabe mucho más: “Lo tengo todo mirado. La terminación del cuarto premio será el 56”, comenzaba. Así, decía que la del tercero sería el 35, mientras que la del segundo el 88.

Claro está, todos prefieren ir directamente a conseguir el primer premio, el de los cuatro kilos. “El número que será El Gordo de este año 2025 será el 53.068”, aseguraba Benita, muy firme de que este año repartirá ilusión y millones de euros por toda la Península. También en su propia casa. Y es que ella, por si acaso, ya tiene su décimo y lo muestra feliz a cámara. En un mes saldremos de dudas y sabremos si ha acertado en su predicción o si, por el contrario, en este tipo de juegos de azar es mejor no hacer demasiadas cábalas.