Benita completa su transición y explica por qué terminó en silla de ruedas

El Maestro Joao ha entendido necesario decir adiós a la imagen que siempre había mostrado al mundo, para presentarse como Benita. Ha permanecido durante 60 años viviendo una vida que no le pertenecía, en la que no se sentía cómoda, hasta que se armó de valor y quiso apostar por la plenitud, mostrando a todos lo que encerraba en sus adentros. Algo que conlleva el paso por quirófano, del cual se está recuperando y del que por fin puede hablar de resultados. Y es que hasta el momento había guardado silencio.

“He decidido hacer la transición y ser verdaderamente quien yo soy, que fue lo que parió mi madre y está orgullosa porque ella sabe lo que llevaba dentro”, confesó hace ahora un año la vidente al dar a conocer que iniciaba el proceso para dejar atrás la dismorfia que le provocaba ver sus atributos masculinos. Se siente mujer y poco a poco va consiguiendo que su imagen física se ajuste a su propia percepción. Un proceso duro, pero que le está ayudando a redescubrirse, que ya ha logrado completar.

Benita rompe su silencio tras completar su transición

De ahí la alarmante imagen en silla de ruedas que pululó por redes sociales y causaron una gran alarma. Ahora se ha desvelado el motivo de tan alarmante estampa, que preocupó a propios y extraños. Verla en silla de ruedas en la estación de Atocha de Madrid impactó mucho. Más al ver que no podía contener las lágrimas al ser preguntada por un reportero de ‘Europa Press’ por el motivo de su convalecencia: “Tengo que ser fuerte”, decía llorando.

Ahora por fin entra en más detalles y explica tan delicada estampa. En el programa radiofónico de ‘Anda ya’ desvela que acababa de llegar de Barcelona tras someterse a una vaginoplastia. Con ella termina el proceso de reasignación de sexo y cuando la vieron en la estación estaba muy sensible: “Venía sola y en silla de ruedas porque venía de hacerme la operación de vagina, que me la he operado y estoy ya toda tuneada, toda terminada”, decía ahora echando mano del humor para restar drama al asunto.

“Me siento muy yo. He completado la transición, pero en realidad Benita siempre ha estado ahí. Yo estaba disfrazada de Joao y del Maestro Joao, estaba haciendo transformismo sin darme cuenta”, subraya ahora. La vidente ha cambiado incluso su forma de relacionarse con el mundo y también con sus allegados, quienes se sorprenden con su nuevo ser. Uno menos beligerante que antaño, pero con la misma ironía que roba carcajadas: “Me ha cambiado hasta el carácter, discuto menos y me da una rabia…”.