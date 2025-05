Gabriela Guillén reconoce que hay ‘tonteo’ con Bertín Osborne y le pone una condición para volver con él

“Ahí les estáis viendo. Son los protagonistas de la semana. Bertín Osborne y Gabriela Guillén, la madre de su hijo, haciendo vida por separado, tras los rumores de reconciliación y, sobre todo, después de que él asegurara que ejerce de padre”, presentan en ‘De viernes’ a los protagonistas de la noche, aunque tan solo ella se sienta en el plató.

Pero él también ha hablado lo suyo, aunque parece que no habría dicho del todo la verdad, según va a explicar su ex. “Nos llevamos fenomenal, hablamos. Por supuesto conozco al niño, es una monada de niño. Es un encanto. He estado jugando con él muchas tardes”, decía él hacía unas semanas, dejando entrever que había tenido un acercamiento con la paraguaya, después de un año y medio enfrentados. Presumía de haber visto “muchas tardes” a su último hijo, pero ella reduce la cuenta a un único día. Tiene mucho más que puntualizar.

Gabriela Guillén, sobre si volvería con Bertín Osborne

Desde que se conoció que estaba embarazada del cantante comenzó una batalla que parece estar finalizando. Aun así, no terminan de llegar a un acuerdo y dan traspiés que entorpecen todo. Pero la empresaria no niega que hayan tenido un acercamiento por el bien de su hijo, pero que ni mucho menos hay implicados sentimientos románticos entre ambos. Eso lo descarta con un tajante “no”. Eso sí, matiza después con un “nunca se puede decir de esta agua no beberé” que resta contundencia a su respuesta.

“Me ha hecho muchísimo daño y no lo tengo sanado. Lo quise muchísimo y estuve muy enamorada de él y él se ha perdido una grandísima persona. Y él lo sabe”, añade Gabriela Guillén muy segura de sí misma. Ahora bien, no niega que Bertín Osborne tiene una forma de ser que seduce, especialmente cuando le apetece desplegar sus armas, algo que también estaría haciendo ahora que vuelven a estrechar lazos por su hijo: “Él es cariñoso, sé cómo es, pero no le dice a nadie más ‘gordita’ o ‘mi amor’ como me lo dice a mí”.

Todo esto a través de mensajes también que Ángela Portero ha podido leer y certificar que existen esas expresiones cariñosas. Él está tratando de acercar posturas con Gabriela Guillén, pero ella tiene muy claro qué debería suceder para poder perdonar a Bertín Osborne. Algo debería suceder antes de plantearse la posibilidad de una reconciliación, de una enésima oportunidad, después de tanto daño. “Mientras que no tenga relación con mi hijo, no hay ninguna probabilidad”, sentencia, dejando claro que primero está su hijo y si el padre no quiere ejercer, jamás llegará a su corazón.