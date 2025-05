Gabriela Guillén, en la lista negra de morosos por una deuda que ve injusta

Gabriela Guillén pensaba que con Bertín Osborne ya tenía suficientes problemas como para estar atareada un buen tiempo. Se equivocaba, pues siempre hay hueco para más conflictos. Si no fuese poco el hecho de tener que criar en solitario a su hijo, mientras el padre ausente se echa flores por haber ido a jugar con él una tarde, también ha sido juzgada. Son algunos los que la señalan y dudan de sus intenciones, mientras ella trata de perseguir sus sueños como empresaria y formar una familia, a pesar de los muchos obstáculos que se ha encontrado por el camino. Ha aparecido uno nuevo.

La paraguaya ha sido incluida en un listado de morosos. Un problema que denuncia como injusto, pues asegura estar al día en todos sus pagos. Un nuevo quebradero de cabeza que le mantiene en vilo. Y es que le reclaman un dinero que ella se niega a pagar. El conflicto entre la joven y su compañía telefónica va creciendo por momentos, hasta que ha terminado engrosando la lista de aquellos que acumulan deudas y no pagan. Algo que puede dificultarle mucho en su labor como empresaria y también en su día a día.

El lío de Gabriela Guillén con su compañía móvil

Fue hace dos meses cuando la ex de Bertín Osborne quiso cambiar de compañía y probar suerte en una nueva. Llevaba una década siendo fiel a Vodafone, pero quiso romper el contrato que les unía para comenzar una aventura con Movistar. Le ha salido caro el cambio, pues más tarde ha recibido una notificación que le informaba de una deuda de 280 euros. Una factura que se niega a pagar, porque no cree justo que se le acuse de romper un contrato de permanencia antes de lo establecido. Un lío que le ha llevado a la lista de morosos.

Gabriela Guillén a su llegada a los juzgados de Sevilla Gtres

“Rechacé ese pago porque no estaba conforme al considerar que después de diez años no tenía más permanencia. Ya había pagado mi teléfono y no debía nada. Fui a quejarme y en ese contencioso estaba cuando me entero, al ir a pedir un préstamo en el banco para hacer gente a una serie de gastos en mi empresa y casa, que me lo rechazaban por estar dentro de lo que llamaron una lista negra de morosos”, asegura Gabriela Guillén a ‘Informalia’.

“No me creía lo que me estaban diciendo. Tenía una disputa con la compañía de teléfono, pero que por esa situación me metieran en una lista donde me niegan préstamos, ayudas o incluso poder alquilar un piso si tuviera necesidad, me parecía fuera de la lógica. Como entendí que el proceso con Vodafone iba a ser largo y tedioso, al final opté por pagarles lo que reclamaban, a pesar de no estar conforme, y ahora me dicen que hay que esperar unos meses para muchos salir de esta lista”, se queja de lo injusta de la situación Gabriela Guillén, que ya tiene bastante problema con Bertín Osborne y su negocio, como para andar en listas de morosos por una deuda de 280 euros. Aunque no la consideraba propia, ha pagado y se terminó su calvario. Por ahora.