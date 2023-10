Bertín Osborne suma una ex actriz porno a su larga lista de supuestas amantes

Bertín Osborne siempre ha gozado de una fama de conquistador, aunque en los últimos tiempos esto ha sido ampliamente criticado. Son muchas las mujeres que aseguran haber estado con el cantante y presentador, incluso alguna afirma haber coincidido en el tiempo con su exmujer, Fabiola Martínez, lo que ha generado un gran revuelo y el enfado de la propia venezolana. Sin embargo, la última incorporación al selecto club de supuestas amantes ha llamado especialmente la atención, al tratarse de una ex actriz porno conocida como Marcia Di Lele.

Bertín Osborne Foto La Razón

Así lo afirman este viernes desde el programa de Telecinco, ‘Vamos a ver’, que ha desvelado la identidad de otra de las presuntas amigas especiales de Bertín Osborne. Estos días está causando mucho revuelo el embarazo de Gabriela Guillén, que ahora deberá demostrar la paternidad del artista a través de las correspondientes pruebas de ADN. También Chabeli Navarro, que sigue reclamando su lugar tras haber abortado un supuesto hijo del cantante, o Enna, que dice haber acompañado a Bertín en su vida de forma furtiva. Pero quizá la que más escándalo vaya a provocar sea Marcia Di Lele, quien ya ha sido protagonista de la crónica social al ser relacionada con Kiko Rivera o con Luis Miguel Rodríguez.

Esta actriz de cine para adultos, que también ha trabajado como modelo y cantante en Brasil, habría mantenido una supuesta relación con Bertín Osborne a la vez que este seguía casado con Fabiola Martínez, tal y como aseguran desde el citado programa. “Nuestra estrecha relación fue hace mucho. Estaba casado con Fabiola, pero estaban mal”, mantiene Marcia Di Lele, que asegura que sus encuentros íntimos se producían en un hotel, teniendo la precaución de que los paparazzi no se fijasen en ellos saliendo y entrando por separado.

Marcia Di Lele Vamos a ver

Con la aparición de Marcia Di Lele, son ya muchos los frentes abiertos para Bertín Osborne, que ya no da abasto con desmentidos y matizaciones. De hecho, ha desistido en su empeño y ha decidido restringir las llamadas en su propio teléfono móvil, avisando a todos de que si desean ponerse en contacto con él deberán hacerlo mediante previo mensaje de texto. El cantante no quiere que su vida sentimental estalle en los medios de comunicación, pero ya es tarde para esta precaución, cuando son ya muchas las mujeres que aseguran haber sido su supuesta amante, además de aquellas otras que reclaman que han sido algo más que un rollito, como así hizo Gabriela Guillén esta semana, a falta de tres meses para dar a luz al sexto hijo del cantante. Ella no quiere ser una más de la lista, que parece no tener fin.