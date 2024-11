Bianca Severini Alvarez, Olimpia Báez, Eugenia de Borbón Vargas... La nueva generación de 18 años que reinará en silencio en la «jet»

Hay una generación de chicos y chicas que no han cumplido su mayoría de edad o están muy cerca de los 18 que nada tienen que ver con el perfil de otros, con apellidos conocidos, que han optado por ser influencers o convertirse en personajes de revistas, como Victoria Federica de Marichalar. Es el caso de los hijos de Cayetano Martínez de Irujo que al cumplir la mayoría de edad anunciaron esta decisión. Terminaron sus estudios universitarios y trabajan en empresas privadas sin necesidad de promociones. Aunque es mucho más mayor sucedió lo mismo con Andrea Janeiro Esteban y los hermanos Martos Figueroa, entre otros. La lista es larga, niños protegidos desde la cuna, que optan por seguir así. Hablamos de Blanca y Luis Osorio Suelves, Olimpia Báez Herrera, Iván y Alma Fernández Tapias González, Bianca Severini Álvarez, Paloma Ponce Cuevas y Eugenia de Borbón Vargas. De esta última, sabemos que será una de las protagonistas del Baile de Debutantes que se celebra todos los años en París. La noticia no vino por sus padres, Luis Alfonso y Margarita, sino por la propia organización del evento, que colgó en Instagram fotografías. Los padres lo único que confirman es que está muy ilusionada y no interfiere en sus estudios en los que está volcada.

Olimpia Báez Herrera Gtres

En abril del año pasado Olimpia, hija del torero Miguel Báez Spínola y la directora creativa Carolina Herrera, cumplió su mayoría de edad. Aprobó con excelentes notas el fin de la etapa escolar y la EBAU. Ha vivido siempre en Madrid en el barrio de los Jerónimos y a sus publicaciones en Instagram solo tienen acceso familia y amigos. Según nos confirman, Olimpia no tiene ninguna intención de convertirse en influencer, ni de formar parte del grupo de jóvenes con apellido que aparecen en las revistas de moda. Está centrada en sus estudios y suele viajar a Nueva York donde se encuentra la familia Herrera.

Estudiosos y trabajadores

Blanca y Luis, hijos del duque de Alburquerque y Blanca Suelves, han vivido siempre en el campo, en Soto de Mozanaque, salvo el tiempo que han pasado en un internado del Reino Unido. El padre cría caballos de pura sangre y ambos hermanos se han movido entre ese mundo y el de su madre que fue quien sacó adelante parte de la finca como lugar para bodas y eventos. Los dos se ayudaban cuando había banquetes y recepciones. Cuando se separaron sus padres, a la primogénita se la ha visto acompañar al duque a los conciertos del Teatro Real. En septiembre del año pasado se hizo público su noviazgo con Javier Garay al que presentó oficialmente en la boda de su prima Victoria. Blanca estudió empresariales en Cunef y en la actualidad trabaja como analista de banca privada y gestión de patrimonios.

Blanca Suelves y su hija, Blanca Osorio Gtres

Y hay más casos. Iván y Alma, hijos del empresario fallecido Fernando Fernández Tapias y Nuria González han estado apartados del interés público desde pequeños. Tan solo se les ha visto acompañando a sus padres en el estadio Santiago Bernabéu cuando jugaba el Real Madrid. El empresario fue vicepresidente del club blanco. Iván ya ha cumplido 18 y estudia Administración de Empresas en Cunef. La primera vez que hubo imágenes suyas fue en el cumpleaños de la hija de Ramón García y Patricia Cerezo. Hasta ese momento su imagen era totalmente desconocida. Su madre ha querido siempre protegerlos del interés público. Los dos hermanos quisieron recoger el premio que la revista «Escaparate» dedicó a Fernández Tapias, en septiembre pasado. Iván le dedicó unas palabras muy emotivas en el discurso de agradecimiento. Además de describirlo como empresario quiso resaltar el mejor papel de su vida, que fue ser su padre. «Tenía una gran fuerza de voluntad, arrojo, la falta de miedo. Esa confianza nos la inculcó a mi hermana y a mí, porque esperaba que no nos quedáramos con los brazos cruzados y que fuésemos los protagonistas de nuestro propio futuro», zanjó el orgulloso joven.