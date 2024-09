Duras declaraciones de Cayetano Martínez de Irujo sobre su relación con sus cinco hermanos: "Yo solo fui el escogido de mi madre"

A punto de cumplirse el décimo aniversario de la muerte de la Duquesa de Alba, Cayetano Martínez de Irujo ha concedido una entrevista para el programa 'Dinastías' de Telecinco donde ha dejado claro la situación de la vida de la familia de Alba tras diez años de ausencia de su madre.

Su relación con sus hermanos

El duque de Arjona no se ha mordido la lengua y ha hablado de sus problemas con sus hermanos Carlos, Alfonso, Jacobo, Fernando y Eugenia: "Los celos y la envidia o se tratan psicológicamente o se traducen en odio". "Uno no puede vivir con odio sin haber hecho nada para ello. Yo solo fui el escogido de mi madre para llevar la casa. Eso es todo el mal que hice. El problema realmente no es tuyo, no tiene solución", ha agregado.

La duquesa de Alba y Cayetano Martínez de Irujo GJD ©GTRESONLINE

Desde el reparto de la herencia, la relación entre los hermanos sufrió un gran deterioro y terminó de romperse con la publicación de las memorias de Cayetano que no agradaron nada a sus hermanos. Ahora, después de los conflictos, el duque de Arjona ha confesado que "yo tengo una relación correcta y cordial dentro de lo que cabe con mi hermano Carlos. Me senté con él y le dije todo lo que quería decirle. No conseguí lo que esperaba, pero por lo menos me quedé satisfecho porque me escuchó. Actualmente, tengo una relación cordial y así la quiero mantener".

Respecto a sus otros hermanos, ha admitido que siempre ha habido mejor relación con Fernando, de quién ha dicho que es "un hermano justo" porque "es el único que se ha mantenido imparcial" y además ha expresado sentirse decepcionado con Eugenia: "A Eugenia han conseguido llevársela de su lado. Eso ha sido una decepción muy grande. Cuando alguien me hace una injusticia flagrante y no quiere ni sentarse a hablar, para mí han terminado", ha expresado.

Cayetano Martínez de Irujo (en el centro), junto a su hermano Carlos Fitz-James Stuart y Eugenia Martínez de Irujo larazon

Por otro lado si existen dos hermanos a los que no ha querido ni nombrar en esta entrevista y han sido a Alfonso y Jacobo, con los que tiene una relación "absolutamente inexistente". Además, Cayetano también ha dejado claro que su intención no era ni ha sido nunca ir en contra de sus hermanos y familiares: "Solo digo las cosas que he vivido, lo que ha pasado y cómo ha surgido. Poca gente tiene la valentía y entereza de mirarse a sí mismo y trabajarse a sí mismo. Antes que pararse en las miserias de los demás".

La polémica herencia de Cayetana De Alba

La herencia que dejó la Duquesa De Alba fue uno de los motivos de disputa entre el clan familiar. "Pasó de costar 30 o 40 millones de euros, a que costase 6. Eso lo hice yo. Le guste a quien le gusta, le pese a quien le pese. La mayoría de la gente no hereda nada. No sé cómo se puede protestar tanto. Tendrían que estar contentos", ha detallado el Duque de Arjona y además ha opinado que su madre había sido "muy equitativa" con su herencia. Además, agradeció que hubiera donado algunos de sus bienes más preciados en vida: "Si no llega a existir una donación, estaríamos diez años con una situación insostenible. Esos follones de las herencias se perpetúan".