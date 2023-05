Bibiana Fernández revela los motivos de su operación

Bibiana Fernández ha contado en directo en "El Programa de AR" los motivos que la han llevado a pasar por quirófano.

La actriz compartió hace unos días una imagen con la bata del hospital que causaba alarma entre sus seguidores.

Haciendo gala de su buen humor, Bibiana ha explicado que ha sido solo un retoque. "Había que cambiar la prótesis", afirmaba, en referencia a las prótesis que lleva en el pecho. "Una vez fui al médico, me vi en el espejo y le dije, oye, ¿no crees que me tendría que hacer un poco el pescuezo?". Aprovechando su ingreso, el cuello es otro de los retoques a los que se ha sometido ahora.

"Me operé y para que los amigos estuviesen tranquilos, publiqué una imagen con una bata de hospital que es lo más humillante que hay". "No tuve morados, no tuve inflamación". "Le dije a la mujer que me durmiera porque no dejaba trabajar al equipo", explicaba en el programa.

"Lo importante era el pecho y gracias a Dios porque había líquido en la axila. Sin pasar 24 horas estar así no es normal. El Doctor me dice que no hable y yo estoy hecha un loro", concluyón.