Blanca responde a su prima María Pombo y a su "no somos familia"

La tercera temporada de "Pombo" sacaba a la luz la mala relación de la familia Pombo con algunos de sus tíos y primos, especialmente tras la muerte de la abuela Marilis. En uno de los episodios de la nueva temporada que emite Prime Video se puede ver a María Pombo, con cara descompuesta, tras recibir un mensaje por parte de la familia de su padre. La influencer revela que todo surgió a raíz de la muerte de su abuela y que en el día de su entierro ella sintió la necesidad de acercarse a abrazar a sus primos. Un gesto que no fue recibido. Y aunque no puede olvidar los grandes momentos que en familia han vivido todos juntos en Cantabria, ahora reconoce que "no somos familia".

Blanca Pombo, prima de María, Lucía y Marta Pombo, ha contestado ahora en su perfil de Instagram para zanjar la polémica. La influencer asegura que "no tenía ninguna intención de decir nada al respecto pero dada la situación ha decidido que sí. Debido a todos los mensajes que he recibido solo quiero aclarar que como en el resto de ocasiones yo no voy a comentar nada al respecto de estos temas, que trato en casa, y con mi familia que es como considero que debo de hacerlo. Solo puedo deciros que estoy muy tranquila y que tanto yo como mi alrededor sabemos cuál es la verdad y la realidad", destaca. Y concluye con una petición: "no me pidáis más mis respuestas, mis versiones... como si esto fuera un patio de niños".