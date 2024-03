Blas Cantó, sobre "Zorra" de Nebulossa: " Tengo amigas de mi madre que ahora escuchan la canción y se empoderan"

Blas Cantó es uno de los artistas más queridos de nuestro país. Saltó a la fama por ser uno de los integrantes de la banda Auryn y, tras la disolución del grupo, el murciano se ha labrado una exitosa carrera musical como intérprete en solitario, siendo el representante en 2021 de España en Eurovisión. Más allá de la música, cantante ha participado en diferentes programas de televisión como "Tu cara me suena", proclamándose ganador indiscutible de la quinta edición del espacio de Antena 3. En enero de este año se estrenó como participante de "Bake Off: famosos al horno", junto a Rocío Carrasco y Yolanda Ramos, con las que mantiene una buenísima relación. Ayer, Blas Cantó presentó en Tenerife los Premios Dial junto a Edurne y Carmen Ramírez. Hablamos en exclusiva con el artista sobre música, televisión, Eurovisión y diferentes temas de actualidad.

Ha presentado junto a Edurne los Premios Dial. ¿Qué hace más ilusión, que le den un premio o darlo usted mismo a sus compañeros de la música?

Son cosas diferentes. Siempre me he caracterizado porque me gusta más dar que recibir premios o detalles. Necesito ser yo el que da y eso siempre ha caracterizado desde niño. Presentarlos me hace especial ilusión.

Además son en Canarias, una tierra a la que usted está muy vinculado, no sé si aprovechará para pasar allí unos días.

Sí, pero cambiaré de isla. El 16 son los Carnavales de Maspalomas y todos los años vamos. Me iré del 15 al 18 a Gran Canarias.

¿Qué disfraz ha escogido para este año?

Este año un topicazo. Woody de Toy Story y Dangelo Buzz Lightyear. Varios de mi familia van a ser algunos personajes de la película. Intentamos, todo el grupo que vamos, ir de la misma temática para que, cuando nos paren para hacernos fotos, salgamos todo el grupo.

Más allá de la música, ahora te hemos visto en "Bake Off: famosos al horno", ¿cómo ha sido la experiencia?

Chulísima, me lo he pasado muy bien. He aprendido un montón, me encanta la cocina y la gastronomía. La repostería la conocía pero no tanto y me lo he pasado muy bien. He aprendido muchas cosas, he hecho cosas en casa, ahora me piden que haga cosas pero no las hago... He disfrutado mucho, ha sido un momento de televisión en el que me he sentido muy tranquilo, muy yo. Poco a poco, quitándome vergüenza en la pantalla porque siempre he sido muy serio y en realidad no lo soy. Me daba mucha pena verme así en televisión y este programa me ha ayudado a mostrarme más como soy en casa.

¿Qué balance hace de su paso por “Bake Off: famosos al horno"?

Super positivo.

¿Cómo has vivido ese nivel de exposición al participar en un reality? Ahora parece más indiferente a las cámaras.

Me ha encantado. El otro día un niño le dijo a su madre: "Mira, es el de Bake off". Y pensé, "qué guay y que increíble que te conozcan por diferentes ámbitos". Es muy bonito, me gustó mucho mucho esa experiencia. Es otra foto en mi álbum.

¿Le veremos en algún nuevo reality como "Supervivientes"?

No (risas). Prefiero que vean carácter comido.

Allí ha participado con Rocío Carrasco, una buena amiga. ¿Se conocían antes de su serie documental?

No, no nos conocíamos. Nos conocimos después del documental en una comida en casa de Yolanda Ramos. Estuvimos allí todo el día y nos caímos super bien. Nos habíamos visto en plató, con la emoción del momento y tal, pero no nos conocíamos. Ahora, en el programa, nos hemos conocido un montón y es increíble. Es una mujer con una resiliencia increíble y hay que entender mucho cómo se crean las personas por lo vivido. Es fantástica.

A mucha gente le han llovido las críticas por posicionarse a su favor, ¿ha sido también su caso?

Hay de todo, pero como no miro mucho las redes sociales... Normalmente le dedico el tiempo a la gente real, a la gente que veo, a la que todo y a la que me importa. Entonces, si hay a alguien que no le gusta una relación que no conocen en absoluto y que tampoco conocen a ella, no me importa. A mí me preocuparía ser amigo o amiga de alguien que hace cosas malas, pero una persona que se defiende no creo que sea problema.

¿Cómo la ve ahora, después de tantos años en un momento complicado?

La veo feliz. Tal cual se ve. No es nada fingido, no es nada impostado, es real. Muy feliz.

¿Hay algún concursante que no conociese y le haya sorprendido positivamente después de coincidir en "Bake off: famosos al horno"?

No conocía a los hermanos Salinas y me cayeron muy bien. Ya conocía a mucha gente como las Azúcar Moreno, Julio José Iglesias Jr.de hace años... Me encantó muchísimo conocer a Ana Boyer, es una chica excepcional. Es muy normal, no parece que venga de una familia super importante de cuna. Es muy guay. A veces tenemos prejuicios. Antes de entrar al programa decía "madre mía, con toda esta gente famosa, a mi no me conoce ni el tato...." Pues yo pensaba todo eso todo el rato. Le decía a mi psicóloga "¿qué hago aquí? Este programa no es de cantar, no sé cómo me va a ver la gente..." y luego me sorprendí a mí mismo y desmonté todos los juicios que yo había hecho de un formato y de gente que era conocida. Y dices, pues es gente normal como yo.

A lo mejor esos juicios los hizo por tener cierta inseguridad...

Exacto. Siempre uno piensa que es menos o que puede dar menos de lo que da y es muy guay desmontarlo.

¿Cuál es su faceta más dulce?

La música. Estar en el estudio, crear, hacer canciones bonitas… Me gusta hacer canciones bonitas, es lo que más me caracteriza. El concepto es "canciones bonitas".

¿Qué le parece la polémica de la canción de "Zorra"?

Tu sabes cuando a muchas chicas, porque salen, porque llevan falda, porque blablabla... Pues esa es una zorra, porque está con unos cuantos. A un chico no le dices que es un "zorro" porque está con muchas chicas, de hecho se le premia, le aplaudimos por macho, qué putero, sin ser esa palabra nada despectiva en un hombre... Y de hecho, la palabra "zorro" es de héroe. Entonces, pues "zorra", cuando una se llama a sí misma y caricaturiza lo que otros quieren que sea peyorativo, te cargas todo el tinglao que han montado algunos para desprestigiar a una mujer que es libre. Yo tengo amigas, y amigas muy mayores, amigas de mi madre, que les decían eso todo el tiempo. Y ahora escuchan la canción y se empoderan. "Sí, soy la más zorra. Soy zorra, zorra, zorra", y ridiculizan al que te está llamando eso para hacerte sentir mal. Cuando las veo bailar esa canción y decir esa palabra en manera festiva y sin importarle nada me da mucha alegría. Me da alegría ver a Nebulosa en el escenario, me da alegría ver a mi madre y sus amigas bailar esta canción…Si esta canción hace feliz a gente creo que también nos tiene que hacer feliz a nosotros.

Y más ahora que acaba de pasar el 8M...

El otro día vi el documental de La Manada, "No estás sola", y no podía dejar de llorar. Me pareció que tenemos que luchar todavía mucho .Cómo esta chica luchó y al final no era abuso, era violación. Es necesario salir a la calle. En primera fila, las mujeres, pero nosotros también estemos. Es muy importante.

¿Qué le parece que muchos hombres se hayan cambiado de sexo, acogiéndose a la Ley Trans?

Es bochornoso. Aunque hay que retocar la Ley Trans, porque las leyes se van haciendo solas y no es lo mismo redactarla que vivirla, y no solo ha pasado con esta ley, esta ley hace mucho bien a mucha gente. El problema es que no hay que hablar del mundo trans sino de los que ridiculizan un proceso que es muy duro y que lo banalizan, eso por un lado. En segundo lugar, cómo retocamos la ley para que todo el mundo esté a salvo y comprendido, pero no en base a ridiculizar nada. Son dos cosas que se pueden separar perfectamente. ¿Hay que retocar cosas? Por supuesto, pero no a costa de hacer sentir mal a un colectivo muy vulnerable. Es un insulto hacia el colectivo, hacia todo el mundo y hacia ellos mismos que hacen eso. Hay que retocar y hay que tener una responsabilidad emocional y quien hace el ridículo pasará a la historia por hacer el ridículo.

¿Qué consejo le darías a Nebulosa de cara a Eurovisión?

Que se lo pase super bien, que no mire las redes sociales, que disfrute que no hay pandemia, que yo no tuve esa oportunidad... Que sea muy feliz y que sepa que, al final, solo es un programa de tele y que esto no va a decir nada en su carrera, ni para bien ni para mal. Al final es un programa de televisión, que lo disfruté mucho.

¿Qué le parece la participación de Israel en Eurovisión?

No lo sé. Al final, creo que no tengo una opinión clara sobre ello porque supongo que hay muchos artistas que no se cuál es su ideología política... La chica no tiene la culpa. No estoy diciendo que tenga o no que participar, pero sí que al final la cantante es una intérprete que quiere estar en un festival precioso y que va representando a un país. Realmente, no tengo una opinión clara al respecto.

Murcia está a petándolo a nivel musical. ¿Qué cree, como murciano, que hay en su tierra para que haya tantos grupos en primera línea?

Creo, y es algo que he hablado con Jorge de Maldita Nerea, los murcianos no nos lo han puesto fácil nunca. Nos subestiman y somos capaces de muchísimo, y el hecho de que te digan que no, que te subestimen, hace que tengamos cojones para eso y mucho más. Para salir adelante y que se nos vea en primera fila. Se trata de eso. ¿Me dices que no? Pues va a ser que sí dos veces.

¿Nos puede desvelar algún proyecto que tenga entre manos?

Voy a sacar dos canciones dentro de muy poco tiempo y estoy en una una onda que me emociona mucho. Lo regional, lo mexicano… Me encanta. Estoy muy feliz porque lo próximo va a ser así y estoy muy emocionado por estar componiendo buenas canciones y que todo el mundo pueda escucharlas.