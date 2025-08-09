Brad Pitt, desolado por la muerte de su madre, encuentra consuelo en Inés de Ramón

El martes 5 de agosto falleció Jane Etta Pitt, madre de Brad Pit, a los 84 años. Sydney, una de las sobrinas del actor, fue quien comunicó la noticia a través de su cuenta de Instagram con una desgarradora carta en homenaje a su abuela.

"Mi querida abuela, Jane Etta, aún no estábamos listos para que te fueras, pero saber que por fin eres libre de cantar, bailar y pintar de nuevo lo hace un poco más fácil", escribió en Instagram el 6 de agosto junto con varias fotos que capturaban los momentos más felices de Jane. "Si conocías a la abuela, sabías que tenía un corazón enorme. Se preocupaba profundamente por todos y por todo, sin hacer preguntas".

Amor en estado puro

Jane Pitt, maestra, filántropa y madre de tres hijos, ha dejado un gran vacío en la familia. "No sé cómo seguiremos adelante sin ella. Pero sé que sigue aquí en cada pincelada, cada gesto amable, cada colibrí. Era amor en estado puro", añadió Sydney.

Además de ser una gran artista, trabajó como maestra de primaria en el sistema escolar público de Springfield. En 2009, los Pitt donaron un millón de dólares para fundar el Centro Oncológico Pediátrico Jane Pitt en el Hospital Mercy de Springfield.

Ocasionalmente aparecía en la alfombra roja con su hijo Brad. Los seis hijos del actor se encuentran entre los 14 nietos de los Pitt y Jane Pitt ejercía ilusionada su papel de abuela. "Los años de 'Tu Día Especial', conversando personalmente con cada nieto, son algunos de sus recuerdos más preciados", escribió la familia en su obituario.

El actor encuentra ahora su mejor apoyo en su pareja, Inés de Ramón, de 32 años. La actriz, que oficializó su romance en el Festival de Cine de Venecia de 2024, ha enviado también sus sinceras condolencias al resto de la familia, según publica People, y quiere demostrar a Brad su mayor cariño en este momento de dolor. El fallecimiento de Jane Etta Pitt, cuya causa aún no se ha revelado, deja viudo a su esposo, William Pitt.

Brad mantenía un vínculo muy estrecho con su madre. En 2017, mientras su divorcio de Angelina Jolie acaparaba titulares, el sitio web RadarOnline.com reveló que Jane Etta Pitt, quien ya no soportaba ver a su hijo hundirse , había llamado a Jennifer Aniston para mostrarle su apoyo a su expareja. La estrella de Friends aparentemente se sintió un poco perturbada por esta llamada, pero mostró lealtad a esa amistad que sobrevivió al matrimonio y a l tiempo. Hoy es Inés de Ramón quien apoya a Brad Pitt en esta desgracia que ha dejado rota de dolor a toda la familia.