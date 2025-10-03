El padre de Lamine Yamal no sabe quién es la novia de su hijo

Entre rumores de ruptura y desmentidos, Lamine Yamal y la argentina Nicki Nicole parecen seguir juntos, según nos cuenta una persona del entorno del futbolista. Pero sobre la pareja planea el fantasma de la infidelidad. Hace pocas semanas, se publicaba en el país de origen de la cantante que podría haber mantenido un corto idilio, al mismo tiempo que estaba con el jugador del Fútbol Club Barcelona, con el delantero argentino del Real Madrid, Franco Mastantuono. Un rumor sin confirmar.

A principios de esta semana, Nicki se acordaba de Lamine subiendo desde Brasil en sus redes sociales una camiseta del Barca y una imagen en la que enseña otra con el nombre de su chico. Y el pasado mes de septiembre, cuando el deportista acudió a la ceremonia de entrega del Balón de Oro, ella publicaba en Instagram un mensaje muy emotivo: "Mi estrella. Te amo".

Relación discreta

Pero Yamal debe llevar muy discretamente su relación con Nicki porque ni su propio padre conoce a la artista. Cuando le preguntaron sobre ella respondió que no tenía ni idea de quién es esa chica y que su hijo no le cuenta si tiene o no novia. Que no hablan de este tipo de temas y que no le molesta si Lamine se guarda sus amores o amoríos.

Fiesta Lamine Yamal Instagram

Añadió que en su familia los unos respeten la vida privada de los otros y que él no le pregunta a su vástago si sale con alguna mujer.

En el equipo azulgrana suenan las alarmas con la agitada vida personal de su delantero estrella, sus juergas y sus ligoteos. Les recuerda la etapa de Neymar o la de Ronaldinho, que gozaban demasiado de las fiestas nocturnas. Parece ser que ya le han llamado la atención a Lamine para que sea más discreto y se tome las cosas más en serio, porque en las últimas semanas ha bajado un poco el ritmo en el campo.

Es demasiado joven y le cuesta asimilar que, por su profesión, debe llevar una vida "más espartana". O, por lo menos, más tranquila.