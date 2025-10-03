La familia de Vargas Llosa, dispuesta a demandar a Isabel Preysler si ofende al escritor en sus memorias

Máxima expectación ante lo que pueda contar Isabel Preysler en sus memorias, sobre todo en lo referente a su última pareja sentimental, Mario Vargas Llosa, con el que parece ser que no acabó su relación en buenos términos.

Es por eso que la familia del escritor ha encargado a sus abogados que estudien con detalle cada línea del libro en la que se trate la figura del fallecido. Y de considerarlo necesario demandar a su autora.

A la venta el 22 de octubre

Isabel no suelta prenda sobre cómo trata a sus distintas parejas en la obra, calla y su silencio acrecienta más si cabe el morbo. Será el próximo 22 de octubre cuando salga al mercado "Isabel Preysler. Mi verdadera historia", una autobiografía tan esperada y que ya levanta pasiones. Su protagonista tiene mucho que contar, episodios muy jugosos de una vida marcada por el desamor… a excepción de la etapa en la que estuvo al lado del fallecido el Boyer. El resto de relaciones acabaron en ruptura. Ni Julio Iglesias, ni el marqués de Griñón ni Mario Vargas Llosa perpetuaron su unión con la llamada "reina de corazones".

Con el último su historia sentimental abarca desde 2015 hasta finales del 2022. Ninguno de los dos llegó a explicar el por qué de su mediática separación.

Muchos se preguntan si Isabel nos sacará de dudas sobre ese rumor que apunta a que mantuvo un corto romance con el Nobel treinta años antes de oficializar su noviazgo. O si la Preysler desvelara otro rumor que la acercaría a un conocidísimo deportista, con el que podría haber mantenido un idilio secreto. También, si nos descubrirá otros romances hasta ahora desconocidos, ella asegura que no piensa callarse nada y que saldrá al paso de algunos de los bulos que rodearon a su persona. Una vida excitante que ahora sale a la luz.