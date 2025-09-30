Jesulín de Ubrique actualiza su estado de salud un año después de sufrir un microinfarto: "No supe ni lo que pasó todavía"

Jesulín ha reaparecido de nuevo ante las cámaras tan solo quince días después del gran día de Víctor Janeiro, su hermano, en la plaza de Ubrique. Casi todo el clan al completo acompañó al esposo de Beatriz Trapote en su faena, desde Carmen Bazán a Carmen Janeiro. Ahora, Jesulín ha vuelto a sincerarse ante los medios con motivo de la presentación del III festival solidario de Guillena, que se celebrará el próximo 18 de octubre a beneficio de la familia de Dolores Romero Florido. Allí, el torero ha actualizado su estado de salud un año después de sufrir un microinfarto.

Más hablador que de costumbre

"A mí me queda poca pólvora, y la poca pólvora que me queda en la plaza yo ya creo que tengo el libro más que aprendido. Fíjate, yo llevo este año toreados 7 festivales y no he hecho ni un tentadero, no he toreado ni una vaca, que la poquita pólvora que me queda me va a tirar a la vaca. Ya con 51 años y este año precisamente, o sea, la semana pasada hice ya 35 años como matador de toros, poco tengo ya que prepararme, que se prepare el toro", ha declarado Jesulín durante la presentación del festival.

Jesulín de Ubrique, más hablador que nunca. De cómo está María José Campanario, a la reaparición de su hermana Carmen Europa Press

Muy ilusionado por volver a los ruedos, el torero se ha sincerado ante las cámaras Europa Press: "Un año más. Yo es la segunda vez que vengo y encantado, la verdad es que es un festival montado con muchísimo cariño, sobre todo para una causa más justificada" y bueno, lo que pueda uno arrimar, el granito de arena que pueda arrimar, pues bienvenido sea".

"Yo estoy muy bien, estupendamente, fenomenal. Tengo una pequeña lesión ahí en la rodilla, pero bueno, me la están tratando y de momento pues voy un poco tirando con infiltración, pero bueno, me está respondiendo bien de momento", ha desvelado sobre cómo se encuentra. Un año después de su microinfarto, se encuentra perfectamente. Como él mismo ha revelado, no tiene ninguna secuela de su gran susto y "además no supe ni lo que pasó todavía".

Toda su familia bien

Tal y como ha desvelado Jesulín, su esposa, María José Campanario, "está muy bien, todo bien", al igual que sus hijos, que se encuentran "fenomenal". Sobre su hermana Carmen, ha sido muy más discreto al ser preguntado por si vive en Marbella o ha vuelto a Ubrique. Mi hermana está estupendamente fenomenal. Lo que pasa es que yo no hablo de mis hermanos, pero están todos muy bien", ha revelado el torero. Antes de finalizar su intervención, ha desmentido que su madre tenga problemas de movilidad. "No, mi madre se operó ya hace mucho tiempo de la cadera. Está muy bien, todo bien", ha zanjado sobre el asunto.