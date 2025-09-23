Carlo da un paso al frente y aclara su posición en la guerra de Mar Flores y Carlo Costanzia: ¿team mamá o team papá?

La publicación de “Mar en calma”, las memorias de Mar Flores, han despertado fantasmas del pasado y reavivado viejas polémicas. Entre ellas, el enfrentamiento entre la autora del libro y Carlo Costanzia di Costigliole, su exmarido y padre de su hijo Carlo. Hace años, se cruzaron graves acusaciones, y en los últimos días han vuelto a tomar las armas a consecuencia de la publicación de la biografía.

Una complicada situación para Carlo Jr., al que la opinión pública exige que se posicione entre su padre y su madre. Los gestos parecen hablar por sí solos: Carlo di Costigliole estuvo invitado al cumpleaños de Terelu Campos, su consuegra suegra, una imagen de unidad familiar en la que la modelo brillaba por su ausencia.

Los rumores apuntan a que Carlo Jr. se habría enfadado con su madre por volver a poner a su padre en el punto de mira y, por tanto, resucitar controversias que tanto daño le hicieron en su día, como él mismo contó en un plató de televisión.

Sin embargo, el actor y modelo ha dado un paso al frente y ha roto su silencio en lo que respecta a la guerra entre su madre y su padre. Ante las exigencias de la opinión pública de que se posicione, Carlo Costanzia toma partido y se decanta por la neutralidad, como Suiza. “Chicos, yo no me meto ahí. Lo siento, ellos han dicho lo que piensan. Os lo agradezco, ¿vale? Yo estoy bien con todo el mundo”, ha comentado ante los reporteros de la agencia “Europa Press”.

Carlo Costanzia rompe su silencio y deja clara su postura en la guerra entre sus padres Europa Press

Unas declaraciones con las que insiste en que la guerra de sus padres es solo de sus padres, y que él se mantendrá todo lo alejado que le sea posible de la contienda. De hecho, está grabando un reality show con su madre, “Decomasters”, y no pierde la oportunidad de promocionar el formato frente a las cámaras: “En enero lo tenéis que ver”.

Un proyecto televisivo que de seguro ha servido para que madre e hijo puedan estrechar más sus lazos. En su biografía, “Mar en calma”, Mar Flores reconoce que su relación con su hijo mayor siempre ha sido “complicada”, aunque de un tiempo a esta parte están poniendo de su parte para cerrar cismas, sobre todo desde que llegó al mundo el pequeño Carlo, el primer nieto de la modelo, un bendición que, en sus propias palabras “ha llegado para unirnos a todos”. Ojalá que así sea.