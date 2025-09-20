Esto es lo que no perdona Carlo Costanzia a su madre, Mar Flores

La publicación de un capítulo muy específico del libro de memorias de Mar Flores ha molestado muchísimo a su hijo Carlo. Exactamente es el número 33, que su autora titula "Rebelde con causa" y que refleja la etapa más oscura de su vástago.

"Hace unos años, mi hijo mayor no estaba bien. Tenía problemas legales, problemas de adicciones y de depresión. Me dolía horrores verlo así. Las cosas que me decía eran tales que un día no aguanté más y se lo dije muy seriamente: Carlo, no voy a permitir que me vuelvas a hablar así. Si no puedes evitarlo, lo mejor es que no nos volvamos a ver más en un tiempo. Me rompes. Carlo y yo nos alejamos por muchos meses hasta que por fin me llamó".

Cuenta Mar, acto seguido, la estafa en la que Carlo se vio envuelto por culpa de un amigo en torno a un negocio de coches de importación. Como consecuencia, Carlo le pidió dinero a su madre.

"Ver a un hijo con un pie en la cárcel me hizo temblar y decidí ayudarle todo lo que pude, poniendo toda la carne en el asador. Yo no podía dejar a mi hijo a la deriva. A pesar de ese pago, Carlo acabó en la cárcel. No fui a verle ni un solo día, me alejé. Primero, por el dolor, y también porque si iba a visitarle podría salir su situación a la luz y queríamos mantenerla en secreto. Le mandaba libros, cartas, fotos… pero un día me pidió que dejara de hacerlo. Al salir en libertad, mi hijo siguió frecuentando malas compañías, su estilo de vida no era bueno, nunca se adaptó a nuestro núcleo familiar”.

Carlo Costanzia, serio y parco en palabras al preguntarle por el famoso posado Europa Press

Aun así, Mar reconoce que adora a Carlo y que le gustaría tener con él una relación fluida, algo que en estos momentos no es una realidad. De hecho, los dos son concursantes en el programa "DecoMasters", y desde allí nos dejan entrever que su distanciamiento es absoluto y que en los descansos de las grabaciones no suelen estar juntos.

Y es que el actual novio de Alejandra Rubio no perdona a su madre que haya contado con pelos y señales lo ocurrido en los peores momentos de su vida, y más en una etapa en la que se ha apeado de todo aquello que le marcaba negativamente.