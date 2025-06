Carlos Fitz-James y Belén Corsini, padres de su segundo hijo: este es el nombre elegido

Crece la familia de Alba. Carlos Fitz-James y Belén Corsini se acaban de convertir en padres de su segundo hijo. Fue el pasado 9 de junio cuando nació el nuevo integrante de la familia, tan solo un un año y tres meses después de la llegada de Carlos, el primogénito del matrimonio, tal y como ha desvelado la revista "¡Hola!".

Un nombre con mucha historia

Carlos Fitz-James y Belén Corsini han llamado a su segundo hijo Fadrique, muy ligado a su linaje pero que la familia no utilizaba desde el S. XVI.

Belén Corsini y Carlos Fitz-James Stuart. GTRES

Fadrique Álvarez de Toledo y Enríquez fue el segundo aristócrata titular en tener el Ducado de Alba. Vivió entre 1460 y 1531 y fue hijo de García Álvarez de Toledo y Carrillo de Toledo, I duque de Alba de María Enríquez de Quiñones y Toledo. Fue Grande de España, II marqués de Coria, II conde de Salvatierra y I de Piedrahita, señor de Valdecorneja, señor de Huéscar y caballero de la Orden del Tosión de Oro. Fadrique tuvo un papel fundamental en la reconquista de la ciudad de Granada y una figura clave en el reinado de los Reyes Católicos.

Con intención de ampliar la familia

Aunque en un principio el matrimonio deseaba la parejita, está muy ilusionados con la llegada de Fadrique. Tal y como desveló Belén Corsini, no descartan convertirse en familia numerosa en un futuro. "He tenido la suerte de vivir en una casa con muchos hermanos y me gustaría que mis hijos pudieran tener lo mismo", explicó a la revista "¡Hola!".