Carlos Herrera da la clave sobre la posible victoria del Rey Juan Carlos sobre Corinna

El Rey Juan Carlos ha decidido declararles la guerra judicial a sus enemigos mediáticos. Son muchos los que han planteado su opinión libremente sobre él creyendo que no habría consecuencias. Durante años y décadas ha sido así, pero esta primavera ha alterado algo más que la sangre real. Después de la inesperada demanda a Miguel Ángel Revilla, expresidente de Cantabria, por sus “injuriosas expresiones”, ahora le llega el turno de pasar por caja Corinna Larsen.

El Emérito ha presentado una demanda contra la que fuese su “amiga entrañable” en Suiza. Un paso al frente que abre más posibilidades aún a que otros nombres sean llamados a declarar en calidad de imputados, como Bárbara Rey o Ángel Cristo, por ejemplo. Sobre todo esto ha hablado una persona que conoce muy bien y de cerca al Soberano. Se trata de Carlos Herrera, periodista de referencia al que acudir cuando algún movimiento real despista a todos.

Carlos Herrera pone en contexto la demanda del Rey a Corinna

Al periodista le pilló por sorpresa la noticia de que su amigo había decidido emprender acciones legales también contra la princesa alemana. Ella traspasó muchas fronteras al hablar sobre su vínculo personal, pero también sobre lo que dijo en el ámbito de los negocios. Le perjudicó mucho a su imagen pública y sobre esto deberá responder ahora ante un juez. Carlos Herrera lo esperaba, aunque en ‘El programa de Ana Rosa’ reconoce que no tenía constancia de que el paso ya se había dado: “No tengo ni idea, la verdad es que es la primera información que tengo”.

Carlos Herrera @Cope

Aunque planteó dudas sobre si realmente habría presentado la demanda o no, el locutor quiso recordar que el Emérito ya puso contra las cuerdas a la conseguidora y ganó: “Ya se vieron en los juzgados en Londres y ganó el Rey Juan Carlos en aquella ocasión”. Fue en el año 2023 cuando Corinna se atrevió a querellarse contra él por un supuesto delito de acoso, vigilancia ilegal y difamación en la corte londinense. Después de varias duras jornadas se dictó sentencia a favor del Monarca, quien no tuvo que pagar los 146 millones de euros que su examiga le pedía. Se entendió que no había motivos para entender que lo definido por la demandante fuese acoso, además de que se desestimó porque el tribunal del país no tenía competencias sobre la causa enjuiciada.