Juan Carlos I presenta una demanda contra Corinna Larsen en Suiza

El tablero de ajedrez judicial del Rey Juan Carlos suma una nueva jugada, y esta vez, el movimiento va directo contra su antigua compañera sentimental, Corinna Larsen. La denuncia, que según ha podido saber "El Periódico" ha sido presentada en Suiza, se convierte en un giro inesperado justo cuando aún resonaban los ecos de la demanda que el Monarca interpuso recientemente contra Miguel Ángel Revilla por difamación y vulneración de su derecho al honor.

Ruptura de la relación

Suiza no es un lugar elegido al azar. En este país, en agosto de 2008, el entonces Rey ingresó los 65 millones de euros que le había "regalado" el Ministerio de Finanzas de Arabia Saudí. Un episodio que marcó un antes y un después en su imagen pública, y que también fue el detonante de múltiples tensiones con Corinna. Porque esa cifra no solo hizo titulares: rompió lo que quedaba de una relación personal que, aunque ya tambaleante, aún no había estallado.

La historia entre Juan Carlos y Corinna se ha ido tornando cada vez más turbia con los años. Ella lo demandó en el Reino Unido en 2022 por acoso, una batalla legal que terminó perdiendo y que le dejó fuera de juego en su intento por obtener una compensación millonaria: nada menos que 146 millones de euros.

Corinna Larsen y Juan Carlos I Gtres

Ahora, la jugada se revierte. El padre de Felipe VI ha optado por mover ficha y plantar cara legalmente a quien, desde hace años, no ha cesado de ventilar detalles íntimos y escandalosos de su convivencia con él. La querella en Suiza, presentada de forma discreta, pero ya confirmada por fuentes cercanas, se suma a una estrategia legal que parece estar lejos de concluir.

Mientras tanto, en España, el runrún mediático no se detiene. Esta misma semana, programas como "Espejo Público" y "TardeAr" especulaban con la posibilidad de que Don Juan Carlos llevara su enfrentamiento con Corinna ante los tribunales españoles. Pero no: el escenario, de momento, sigue siendo el terreno neutral suizo.

En este nuevo contexto, reviven también las declaraciones de Miguel Ángel Revilla, quien no dudó en expresar su sorpresa por haber sido el objetivo de una querella del monarca. En una rueda de prensa reciente, el expresidente cántabro se preguntaba por qué él y no "Bárbara Rey, que ha dicho cosas terribles, o Corinna, que ha afirmado que había una máquina de contar billetes en la Zarzuela". Pues bien: Corinna ya está en la lista.

Fuentes del entorno de Don Juan Carlos aseguran, sin embargo, que por ahora Bárbara Rey queda fuera del mapa legal del monarca. No así Larsen, cuya presencia en esta historia, como vemos, está lejos de ser un recuerdo del pasado. El duelo continúa. Y, como en todo buen culebrón de alta sociedad, parece que aún quedan capítulos por escribir.