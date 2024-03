Carmen Alcayde presume de novio “yogurín de 28 años” a quien dobla la edad

Carmen Alcayde ha regresado por la puerta grande a los platós de Telecinco, fichando como colaboradora en ‘Así es la vida’, tras quedarse en el limbo al finalizar ‘Sálvame’. Pero también ocupa un hueco destacado como protagonista en ‘De viernes’, donde este fin de semana se ha sentado para gritar a los cuatro vientos que “estoy feliz y enamorada”. Un año después de separarse de su marido, Eduardo Primo Arnau, y padre de sus tres hijos, ha encontrado de nuevo el amor en los brazos de un apuesto joven de 28 años. Ella, que ha cumplido ya los 50, no considera un obstáculo alguno la diferencia de edad que le separa de su amado Carlos, a quien prefiere llamar ‘Charli’. Ahora bien, ¿ven este romance con tan buenos ojos sus hijos?

Carmen Alcayde y Charli De Viernes

La propia colaboradora ha querido poner esta cuestión sobre el tapete informativo, detallando cómo se tomaron sus vástagos la idea de que su madre salga con un joven a quien casi dobla la edad: “Cuando vi que la cosa iba más en serio se lo conté a mis hijos de uno en uno. Les dije que tenía 28 años y me dijo uno de mis hijos: ‘Mucho mejor mamá que un señor mayor’”. Para ella, esta respuesta fue ideal para continuar su idilio ilusionada, al contar con la aprobación de sus hijos. Pero lo mismo le sucede a él, también presente en el plató, que asegura que “de broma digo que tengo unos hijastros”, aunque dejó bien claro que sus planes de futuro no pasan por la paternidad: “Yo no quiero ser padre, con los hijos de Carmen tengo suficiente”.

Carmen Alcayde De Viernes

Pero, ¿qué cualidades tiene este joven de 28 años para haber enamorado a Carmen Alcayde? Lo primero, es que este valenciano le ha devuelto la ilusión por el amor, sin importarle la edad, aunque no dejaron de mentar esta cuestión en el plató. “Yo salgo mucho con los amigos de Carmen, son como ella y no se nota la edad. Nosotros no notamos la diferencia. Nos encontramos en un punto en el que los dos decimos que tenemos 35 años. Yo he encontrado en una mujer de 50 lo que no he encontrado en una mujer de 20”. Lo mismo que mantiene la propia periodista: “Sé que la edad es el morbo. Cuando nos pillan en la calle dicen con un yogurín de 28. Nosotros no notamos la diferencia hasta que la gente lo dijo”.

Carmen Alcayde y Charli De viernes

El nuevo novio de Carmen Alcayde reconoce que “me encantaba”, incluso antes de conocerla en persona: “A mí me enamoró de ella su energía, su vitalidad. Es una persona apasionada en todo lo que hace. Lo da todo y eso te enamora como pareja”. Sin embargo, a su madre le costó algo más encajar la idea de que su niño estuviese saliendo con una mujer de 50 años, a quien conocía bien por televisión: “Mi madre se ha tomado muy bien la relación. Al principio le impactó, pero luego lo ha llevado genial. Está encantada con ella. Hasta se han hecho amigas”, reconoce el joven Carlos. Aun así, pese a estar enamoradísimo el uno del otro, consideran que no hay motivo para apresurarse a la hora de tomar decisiones de cara al futuro, como así ha querido dejar claro la propia Carmen, que se conforma con sentirse enamorada tras un año difícil al poner punto y final a 30 años de matrimonio que cayó en la monotonía.