Carmen Borrego suelta un bombazo sobre su relación con Paola Olmedo

La vida de José María Almoguera ha dado un giro radical en los últimos meses. No era conocido por el público, siendo siempre uno de los miembros a las sombras del clan Campos. Pero con su conflicto contra su madre, Carmen Borrego, acaparó todos los focos y, viendo que se sentía cómodo, ha querido apostar por ser personaje público. Así, ahora desde la casa de Guadalix de la Sierra como concursante de ‘GH Dúo 3’, el nieto de María Teresa Campos ha iniciado un acercamiento con María La Jerezana, dándose el primer beso de la edición. Esto ha hecho que las miradas se desviasen a la que fuese su mujer, Paola Olmedo, que también rehuía de la fama hasta que concedió sus primeras entrevistas. Ahora no tiene tanto reparo en contestar cuando se le acerca un micrófono. Así, se han recogido sus últimas palabras sobre lo que opina sobre este incipiente amor a ojos de la audiencia. Su exsuegra estaba en el plató de ‘Vamos a ver’ escuchando atentamente a la que tenía que decir, pues pensaba opinar en respuesta.

José María Almoguera y María La Jerezana besándose GH Dúo 3

Lo primero que ha hecho Carmen Borrego ha sido dejar constancia una vez más de que su relación con su hijo estaba más consolidada tras meses sin mediar palabra. Así lo recalca al subrayar que le dio consejos para afrontar con el mejor talante su aventura televisiva: “Hablé con mi hijo mucho antes de que entrara. Yo le he dado consejos y le he dicho que no hiciera nada de lo que luego se arrepienta”. No sabe si en un futuro esos besos serán considerados un error o un acierto. Tampoco sabe nada sobre quién es Amanda y el motivo por el que su hijo le pide perdón desde la casa. Se le ve preocupado y hay quien considera que echa de menos a Paola, madre de su hijo y de la que se divorció hace un año, culpando de todo a su madre.

Ahora la madre se ve en la tesitura de sacar la cara por ambos y dejar claro que su relación ya terminó y que son felices por separado, pues le consta: “Esa teoría la descarto. Sé que ellos se llevan bien”. Y es aquí donde suelta una bomba inesperada y desvela que mantiene contacto con su exnuera, la que hace unas semanas atrás continuaba batallando con ella a través de una entrevista vendida por capítulos en ‘TardeAR’: “Yo hablo con Paola, no me importa decirlo. No creo que para nada allí haya un pico. Ellos tienen claro que eso está absolutamente terminado y acabado”. Carmen Borrego no ve opciones a la pareja de retomar su matrimonio, especialmente por el motivo que les hizo tomar caminos por separado. La exposición mediática cada vez más grande terminó tensando sus relaciones, así como las discusiones a raíz de las exclusivas y el dinero. Después él quiso apostar por la fama, mientras que ella se ha conformado con esporádicas apariciones para dar su versión de los hechos.

José María Almoguera no es que está buscando el amor, pero tampoco rehúye de él. María La Jerezana se ha cruzado en su camino y le gusta, aunque ella parece más reticente a iniciar una relación. El tiempo lo irá viendo. Aun así, ya se han dado su primer beso y Carmen Borrego lo ha visto todo desde el plató de ‘Vamos a ver’. Ahí ha detallado qué siente al ver a su hijo en una actitud tan íntima, cuando siempre le ha tenido como un joven tímido y reservado. Reconoce sentir pudor, “no por lo que ha hecho, me da pudo porque es mi hijo. El mismo pudor que ver a mi hijo besándose con una chica me daría si él viera besándose con un señor”. Dicho esto, analiza más allá y sí ve que a su hijo pueda gustarle de verdad María y no ve nada malo en que compartan cama. Eso sí, tan solo para dormir, pues si la cosa se pone caliente lo pasará algo mal: “Están a gusto, no le veo mayor importancia. Me parece normal que quiera seguir durmiendo al lado de María. Ya no voy a decir que no va a ocurrir, espero callarme”. Ahora bien, ante la probabilidad cada vez mayor de que pueda enfrentarse a esas imágenes, se cura en salud y sentencia que “hay que quererse y abrazarse y hacer el amor”.

“Yo creo que él no se está planteando hacer cosas por estrategia. No tiene necesidad de hacer algo que no le apetece hacer”, responde a la posibilidad de que pueda iniciar una carpeta con María La Jerezana para llamar la atención de la audiencia. En realidad, desde el principio las miradas han estado fijadas en él por ser el hijo de Carmen Borrego, aunque él tiene claro que llega a esta aventura televisiva para ganarse un nombre propio más allá del que arrastra su madre, su tía, Terelu Campos, o su prima, Alejandra Rubio. También la del padre de su hijo recién nacido, Carlo Costanzia, aunque esté en el concurso precisamente con una exnovia de él, Jeimy Báez, como pareja.