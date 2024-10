Carmen Borrego se tira a los leones para salvar a su hijo, José María Almoguera

Carmen Borrego ya no sabe cómo encajar los palos que le llegan por parte de su hijo, José María Almoguera, además de los otros propinados ya por su exnuera, Paola Olmedo. La pareja se ha propuesto remover el pasado y hablar semana tras semana sobre su divorcio, las negociaciones con traiciones de sus exclusivas y los rencores que les mantienen en pie de guerra, mientras todos piden la paz. Pero la colaboradora ha decidido cambiar de estrategia en su defensa pública. Quiere colocarse sola en mitad del albero, mirando directamente al toro cuando salga bravo ansioso por embestir. No quiere ayuda. Pide que nadie la defienda, pues está decidida a sacrificarse para que su hijo no sufra ningún mal. Se piensa sacrificar por él en un gesto de amor público, aunque sea él mismo quien ejerce de verdugo.

Este viernes al fin se sienta José María Almoguera en ‘De viernes’, para continuar con su vendetta contra su madre. No pudo hacerlo la semana pasada pues se le coló otra venganza mediática, la de Ángel Cristo contra Bárbara Rey tras publicar sus fotos con el Rey Juan Carlosen su chalé de Boadilla del Monte. Pero ahora que ya se ha contado todo es especiales incluso, el programa presentado por Bea Archidona y Santi Acosta le vuelve a abrir sus puertas. “Espero que nadie de mi familia se pierda esta entrevista. Me siento en ‘De viernes’ para quitar muchas caretas, para demostrar quién miente y quién dice la verdad con pruebas”, dice muy seguro de sí mismo mirando a cámara y cebando el contenido polémico que se trae entre manos para entretener a la audiencia y granjearse un buen caché.

Un mensaje que ya ha recibido Carmen Borrego, con mucho dolor, pero con la firme intención de tirarse a sí misma a los leones antes de dejar que su hijo sufra las consecuencias de sus propios actos. “Estoy tranquila, aunque sé que las cosas van a cambiar mucho después de esto, evidentemente”, advierte la colaboradora de ‘Vamos a ver’, que asegura que verá la entrevista, aunque tiene una estrategia para no caer en errores del pasado: “No voy a ver la entrevista en directo, porque es más fácil saltar o tener impulsos, además mi hermana y tiene una situación bastante complicada y no quiero complicársela más”. Y es que Terelu Campos estará frente a su sobrino escuchando cómo los puntos sobre las íes en el clan Campo, desvelando aquello que el público no ve y de lo que él ha sido testigo. Esa faceta que no se muestra al público y que el joven define como “caretas”, que serán quitadas en su entrevista.

Carmen Borrego Vamos a ver

Y es ahí cuando Carmen Borrego hace una inesperada petición. Un sacrificio personal para dejar que todas las balas impacten sobre ella, si con eso puede salvar a su hijo y también al resto de sus seres queridos. Prefiere ser ella la señalada en la entrevista y también la que se enfangue después respondiendo a su vástago en la justa medida de su ataque: “Le he pedido que me sacrifique a mí, que no hable mal de él ni vaya en su contra, ya me defenderé yo”. Se considera “inocente” frente a las feas acusaciones de José María Almoguera y su exmujer: “Yo estoy pagando una condena muy cara por aquello que ocurrió, pero lo que no voy a reconocer es algo que no ocurrió y es que aquella entrevista anunciando el embarazo fuera sin su consentimiento. Que no les pagué es cierto y ya lo he reconocido, pero no he mentido en nada”. Y es que considera desmesurada la reacción de su hijo: “Por mucho que me cogiera un cabreo importante por lo que sea, yo no terminaría de por vida con mi madre”, sentencia, confiando en que su hijo recapacite, no haga o diga algo de lo que se pueda arrepentir o que marque un punto de no retorno en el que sus vínculos familiares se dinamiten por siempre sin remedio.