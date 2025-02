Carmen Lomana desvela qué conocida actriz española le gustaría que protagonizara su serie: "Me gusta mucho"

Carmen Lomana presentó ayer su último libro, "Pasión por la vida", en el club Monteverdi de Madrid. Arropada por grandes amigas como Alaska e Isabel Díaz Ayuso, la socialité vivió una de las noches más especiales de su vida. Allí, atendió a los medios de comunicación, feliz por el resultado de su biografía, libro al que ha dedicado a una de las personas más importantes de su vida: su empleada del hogar.

"Estoy feliz, encantada, rodeada de amigos, de cariño. No soy yo muy nerviosa. ¿Y qué te voy a decir? Pues que es un día importante", confesó Carmen Lomana muy emocionada ante las cámaras, explicando que le ha dedicado sus memorias a "Sandra, a la empleada que lleva 23 años en mi casa, que la adoro. Va para ella porque me ha ayudado a que mi vida sea mejor".

Carmen Lomana junto a Ayuso y Alaska. Gtres

La socialité está muy satisfecha con el resultado de "Pasión por la vida", en el que se desnuda ante el lector y relata algunos de los momentos más complicados de su vida, como la muerte de su marido, Guillermo Capdevila, que falleció en un accidente de tráfico en 1999. Emocionada ante las cámaras, desveló que le encantaría que llevasen su autobiografía a la pequeña pantalla.

Lomana tiene claro quién protagonizaría su serie

Como ella misma reveló durante la presentación, le gustaría que Ester Expósito protagonizase su serie. "Me encanta. Me gusta mucho. Pero bueno, hay otras muchas que me encantan, como Kira Miró, Belén Rueda", confesó Lomana. Eso sí, descarta por completo que Terelu Campos protagonizara su serie, ahora que se estrena como actriz en una obra de teatro. "No se parece mucho a mí".

Lo cierto es que a Ester Expósito se le acumula el trabajo. Belén Esteban ya expresó sus deseos de que la conocida actriz española protagonizara su serie, propuesta que la intérprete aceptó durante los Premios Goya. "Me encantaría, sería un sueño. Y dirigido por Almodóvar, imagínate", declaró Expósito en la gala del cine español. "Ahí gano el Goya o, por lo menos, me nominan", añadió la actriz. ¿Aceptaría la artista interpretar a Carmen Lomana?