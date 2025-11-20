Carmen Thyssen rompe el silencio: "Sigo siendo baronesa"

Carmen Cervera, baronesa Thyssen-Bornemisza, ha decidido poner fin a los rumores que en los últimos días habían circulado sobre su título nobiliario. Según informaba "Vanitatis", la viuda del barón Heinrich Thyssen habría perdido su título al renunciar a su pasaporte suizo. Una información que Carmen se apresura a desmentir con rotundidad: "No tengo la menor duda de que sigo ostentando el título de mi marido por matrimonio, independientemente de ese pasaporte del que dispuse durante años".

En conversación con LOC, la baronesa explica los motivos que la llevaron a dejar atrás su documentación suiza. "En una ocasión le dije a un abogado que era hora de dejar el pasaporte suizo porque ya tengo el de Andorra, donde soy residente desde hace muchos años. Así que pensé que no había ninguna necesidad de andar pagando impuestos en todas partes", relata con total claridad. Carmen añade que la relación con ese abogado se terminó y que, posiblemente, la filtración de la información estuvo motivada por un resentimiento personal: "Podría estar resentido filtrando una información que carece de fundamento".

La baronesa Carmen Thyssen Alejandro Garcia Agencia EFE

La baronesa recuerda con nostalgia sus años en Suiza: “Estuve muy ligada a Suiza, allí me casé con Lex Barker, he vivido muchos años en Lugano con Heini, con mi hijo y con mi madre, he sido muy feliz allí. Pero cuando regresé, me daba tristeza; ya no había necesidad de seguir ligada a un país al que no me apetece volver y pagar impuestos, aunque puedo ir cuando quiera con mi pasaporte de Andorra, como cualquier ciudadano del mundo”.

Un título que se remonta a su matrimonio

Carmen no deja lugar a dudas sobre la relación entre pasaporte y título: "Es disparatado ligar un pasaporte a un matrimonio. Me casé en Inglaterra con Heini, con testigos como la Infanta Pilar y el duque de Marlborough. Desde ese matrimonio soy la baronesa Thyssen-Bornemisza. Mi marido falleció siendo yo su esposa y no me he vuelto a casar; ese sigue siendo mi título".

A pesar de la polémica, Carmen mantiene la serenidad que la caracteriza: "Tengo la impresión de que hay mala intención en la noticia, pero tampoco estoy preocupada ni voy a hacer ningún comunicado".

Entre recuerdos de Suiza, Andorra como refugio fiscal y la rotunda defensa de su estatus nobiliario, Carmen Thyssen reafirma su identidad y su legado. Una declaración que, lejos de ser una polémica menor, vuelve a situarla en el centro de la atención mediática con la dignidad y el porte de una auténtica baronesa.