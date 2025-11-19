Hablamos con Carmen Cervera, la baronesa Thyssen: "No me gusta estar sin un amor en mi vida, soy muy romántica"

Ayer se celebró en Madrid la 16ª edición de los Premios Mujer Hoy, unos galardones que nacieron hace más de tres lustros para reconocer el talento femenino en diferentes campos. Decenas de rostros conocidos se vistieron con sus mejores galas para disfrutar de una velada marcada por la cultura, el arte y la inspiración, de la que la Baronesa Thyssen fue una de las grandes protagonistas.

Carmen Cervera recogió sobre el escenario del Real Teatro Retiro el Premio al Compromiso su constante entrega a la cultura y la promoción del arte en España, un reconocimiento al que, asegura en conversación con LA RAZÓN, todavía no se acostumbra.

-Después de tantos años y reconocimientos, ¿le sigue haciendo ilusión?

Nunca te acostumbras. Agradeces muchísimo que la gente piense en ti. Estoy muy agradecida y feliz.

-¿Qué mujer es para usted una inspiración?

Las mujeres valientes y trabajadoras.

-¿Sus hijas la inspiran también?

Sí. Están bien. Una es muy estudiosa, quizá demasiado. Tiene exámenes cada semana, tres o cuatro. Los aprueba todos. Ya está en la universidad, pobre, pero le va bien. Sabina también estudia, pero es más artística. Es buenísima dibujando cómics, tiene mucha imaginación y un talento enorme. Cada una tiene su propio camino. La mayor, Carmen, está estudiando Derecho.

-En su vida, ¿su madre ha sido la mujer que más la ha marcado?

Sin duda. La echo de menos cada día. Da igual el tiempo que pase. Parece que no hubiera pasado.

-¿Cómo se definiría usted como mujer? ¿Qué valores destacaría de sí misma?

Aguante.

La baronesa Thyssen en los Premios Mujer Hoy Gtres

-¿A quién desea dedicar este trofeo?

A mis hijos. A todos.

-¿Cómo se presentan las Navidades para usted?

Espero que con paz, salud y felicidad. Y que haya paz en el mundo y en España. Al año nuevo también le pido paz, tranquilidad y felicidad. Que los jóvenes podáis seguir adelante con vuestro trabajo y vuestra vida, que no es fácil.

-¿Suele marcarse propósitos cuando empieza el año?

No, nunca. Quedarme como estoy.

-¿Cuál es su secreto para mantenerse bien?

Caminar veinte minutos. Y luego estiramientos, también unos veinte minutos. Pero lo hago sola, en casa. Y la alimentación: comer sano y no cenar mucho.

-¿Cree usted que una mujer puede estar sin un amor en su vida?

Te acostumbras, pero a mí no me gusta. Soy muy romántica y he estado toda mi vida enamorada. El amor es lo más maravilloso que hay, pero si no estás enamorada, no puedes forzarlo. Y ahora ya no me enamoro. ¿Que si me gustaría? Claro. ¿Que si estoy cerrada? No me cierro a nada, pero a mi edad… ya está. Pero bueno, nunca se sabe.

"Estamos preparando el documental sobre mi vida y empezaremos a firmar pronto. Yo misma iré narrando las imágenes. No es ficción. Y sí, se descubrirán secretos"

-¿En qué momento se echa más de menos tener una pareja?

En Navidad, por ejemplo. Además de la familia y los seres queridos, tener a alguien contigo se nota.

-¿Tiene nuevos proyectos para 2026?

Siempre hay proyectos. Ahora voy a hacer una película… bueno, un documental. Tengo toda mi vida digitalizada: fotos, archivos, todo. También la vida del barón con sus mujeres anteriores y la mía. Estamos preparando el documental y empezaremos a firmar pronto. Yo misma iré narrando las imágenes. No es ficción. Y sí, se descubrirán secretos.

-¿Tiene usted interés en leer las memorias del Rey Juan Carlos?

Muchísimo. Creo que ha hecho bien en escribirlas. Ha sido un gran rey, ha trabajado mucho por nosotros y no debemos olvidarlo. Hay que dejarse de tonterías. No pasa nada. Ha hecho mucho por España. No hay que olvidarlo.