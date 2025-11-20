La declaración de amor de Plex a Aitana: "Es la mujer de mi vida"

La relación de Aitana y Plex se afianza a pasos agigantados. A pesar de la discreción con la que comenzaron a vivir su noviazgo, la artista y el youtuber han dejado de esconder su amor y conforman una de las parejas más seguidas de la actualidad. El 13 de noviembre, la catalana ganó su primer Grammy Latino y se lo dedicó al creador de contenido. "Gracias a mi familia, que me ha acompañado estos días, a mi novio Dani, que le quiero con todo mi corazón y a todos y cada uno de vosotros", expresó emocionada al recoger uno de los galardones más importantes de su carrera.

Las palabras de Plex

Ahora, ha sido el turno de Daniel Alonso, más conocido como Plex. El youtuber ha sido galardonado como uno de los Hombres del Año por la revista GQ en Madrid y allí, durante la red carpet, el creador de contenido ha gritado a los cuatro vientos su amor por Aitana, devolviéndole la dedicatoria de los Latin Grammy.

Mucho más tímido y receloso con la Prensa, Plex se ha sincerado ante las cámaras sobre este último reconocimiento. "Me hace mucha ilusión la verdad. No os voy a mentir, no soy muy de premios, pero bueno, especialmente este me hace mucha ilusión, sobre todo poder venir con mis amigos y mi familia me hace feliz. Se lo dedico a todas las personas que me acompañan en mi vida que hacen la persona que soy yo", ha declarado el creador de contenido. Al ser preguntado sobre a quién se lo iba a dedicar, Plex ha respondido entre risas: "Ya sé quién queréis que diga".

Confesando que Aitana tiene "muchas cosas" y que está muy enamorado, ha confesado que "la quiero" y que es "la mujer de su vida" con un "sí" rotundo. "Es lo que queríais, ¿no? pues ya está", ha expresado ante las cámaras sobre su pareja antes de finalizar su intervención.

Una relación consodilada

Su relación comenzó en Japón de casualidad. Aitana hacia una aparición en la "Vuelta al mundo en 80 días" del creador de contenido y entre ellos saltó la chispa. Tras su noviazgo con Sebastián Yatra, la artista recuperaba la ilusión al lado del youtuber. Tras su 26 cumpleaños, la extriunfita publicaba su primera fotografía en redes con Plex, oficializando su noviazgo. Desde entonces, Aitana y Daniel han dejado de esconderse y presumen de amor allá donde van.