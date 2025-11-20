Kevin Spacey, ocho años después de ser acusado de abuso sexual: "No tengo dónde quedarme"

Ocho años después de que las primeras acusaciones de agresión sexual sacudieran su vida y su carrera, Kevin Spacey continúa atrapado en una realidad incierta. El dos veces ganador del Óscar, que ha sido absuelto de todos los procesos penales abiertos contra él en Estados Unidos y Reino Unido, reconoce hoy que no tiene un hogar fijo. Vive entre hoteles, habitaciones de paso y alquileres temporales, un nomadismo impuesto -según él mismo relata- por el colapso de su trayectoria en Hollywood y los costes judiciales "astronómicos" que lo han acompañado desde 2017.

En una entrevista concedida a The Telegraph, el actor describe con crudeza la erosión que la persecución mediática y legal ha provocado en su vida. "Vivo en hoteles, vivo en alojamientos de Airbnb, voy donde está el trabajo. Literalmente no tengo hogar", confesó. Aunque afirma que nunca llegó legalmente a la bancarrota, admite que sus finanzas están lejos de ser estables y que su situación económica "no es buena".

Bajada a los infiernos

La caída fue vertiginosa. Tras las acusaciones iniciales del actor Anthony Rapp -que aseguró que Spacey intentó propasarse con él cuando tenía 14 años-, más de treinta hombres denunciaron supuestos comportamientos inapropiados del intérprete. Spacey negó en todo momento cada una de las acusaciones. Sin embargo, el efecto en su vida profesional fue inmediato y devastador: Netflix lo despidió de House of Cards, la serie que lo había devuelto al estrellato, y Ridley Scott eliminó digitalmente su trabajo en Todo el dinero del mundo, sustituyéndolo por Christopher Plummer en una operación cinematográfica sin precedentes.

Actor Kevin Spacey arrives at Southwark Crown Court in London, Friday, June 30, 2023. Spacey is going on trial on charges he sexually assaulted four men as long as two decades ago. The double-Oscar winner faces a dozen charges at Southwark Crown Court. Kin Cheung Agencia AP

Durante años, Spacey se vio relegado a la periferia de la industria mientras afrontaba procesos civiles y penales en tres países. Pero uno tras otro, los tribunales fueron descartando los cargos. En 2023 fue absuelto de nueve delitos sexuales en Londres, y las causas abiertas en Massachusetts, Nueva York y Los Ángeles quedaron desestimadas. Jurídicamente, Spacey recuperó su inocencia. Profesionalmente, la sombra del escándalo sigue siendo difícil de despejar.

Ni siquiera su patrimonio sobrevivió al embate. El actor perdió su mansión en Baltimore después de no poder continuar pagando una hipoteca de más de 20.000 dólares mensuales, lo que derivó en una ejecución y posterior desalojo. Hoy, sin residencia fija, Spacey confiesa que se ha visto obligado a "volver al punto de partida": aceptar trabajos allí donde surgen, sin saber cuánto tiempo podrá permanecer en el mismo lugar.

Aun así, no se rinde. En 2025 estrenó la cinta 1780 y asegura tener cuatro proyectos más en marcha que verán la luz en el próximo año. Un intento de regresar, aunque sea lentamente, a una industria que aún le da la espalda. Spacey considera que ha sido víctima de una "caza de brujas" y lamenta que se hayan difundido informaciones "crueles, innecesarias y falsas" sobre él, aunque reconoce que ya no intenta pelear cada relato.

"De una forma extraña, siento que he vuelto al principio", reflexiona. Un actor sin casa, sin certezas, pero con la esperanza -que no abandona- de recuperar la posibilidad de elegir dónde quiere vivir. "Espero que llegue el momento en que pueda decidir dónde quiero establecerme de nuevo", concluye.