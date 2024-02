Cayetana Guillén en los Goya sobre el cine, la música y Rodolfo Sancho

El 10 de febrero se convirtió en una noche para mostrar el talento español, pero sin olvidar las reivindicaciones, las polémicas o incluso aquellas grandes artistas que nos abandonaron este año, como es el caso de Concha Velasco, actriz que ha tenido un gran peso en esta jornada. Uno de los personajes que más ha llamado la atención, y no solo por su característica apuesta de vestido, sino por todo lo que ha contado sobre el cine, la música y la situación de su amigo y compañero Rodolfo Sancho.

“Una noche maravillosa y celebrar el talento que es muchísimo. El cine español está a la cabeza de lo mejor del mundo y estoy muy orgullosa de mis compañeros”, comenzaba explicando Cayetana Guillén Cuervo para hacer hincapié en que no es nada fácil organizar unos premios de ese calibre. “Yo soy presidenta de la academia de las artes escénicas de España, que hemos levantado los premios Talia, que son los homólogos a los Goya, y que hacemos la segunda edición el 22 de abril. Es muy complicado levantar los premios, que todo funcione, que la gente esté bien. Así que mi enhorabuena a todos los que organizan los Goya de la academia de cine”.

También le han preguntado sobre la representación de las películas españolas de cara a los Oscar, debido a que no son pocas las películas que están también nominadas a estos premios. “Es maravilloso, Pablo Vergel, Bayona, nuestros maquilladores, peluqueros. Es una maravilla, lo que nos merecemos”.

Sin embargo, esta cita no ha sido únicamente para premiar la calidad del cine español, sino que también se ha homenajeado a una gran artista que ha estado muy presente en la velada. El lugar escogido ha sido Valladolid, en referencia al lugar de origen de Concha Velasco. La muerte de la eterna chica yeye causó gran conmoción a toda la sociedad y así se ha querido rendir homenaje. “La amo. Su cumple es el mismo día que mi padre. Cuando falleció mi padre me ocupé de verla cada 29 de noviembre. Nos vamos a emocionar mucho”, comenzaba previendo lo que los Javis y Ana Belén tenían preparado para los asistentes.

Goya.- Concha Velasco, Itziar Castro, María Jiménez o Carmen Sevilla, recordadas en el 'In Memoriam' Europa Press

Desde hace años los Goya han tenido un carácter reivindicativo y en esta ocasión no ha sido menos. Centrada en la mujer, la velada no ha estado exenta de discursos en contra de la trata o que exigían que las artistas estuvieran en el lugar que les correspondía. “Lo que la generación de mis padre ha hecho, el activismo cultural comprometido gracias al cual ayudaron a reflexionar, alimentar el espíritu crítico, a generar puntos de vista. Yo creo que la mujer vive un buen momento, quedan muchas cosas por hacer, pero hay que celebrar todo lo que hemos conseguido. Ser un referente en lo que se pueda ya que tenemos que continuar sumando algo a la vida".

Se le ha querido preguntar por Nebulossa y toda la polémica que está suscitando y, lejos de querer posicionarse sobre si la representa o no como mujer, ha querido subrayar que “yo aplaudo que una mujer como ella sea elegida y que sus chicos sean elegidos para representar un país. La gente tiene derecho a no estar de acuerdo”.

El momento ha sido algo más tenso cuando le mencionaban a Rodolfo Sancho. Su amigo y compañero de escena que compartió con ella momentos en la pequeña pantalla gracias a “El Ministerio del Tiempo”. “ Amo a Rodolfo, no tengo nada que decir de él ni de su entorno. Me parece que no tengo ningún derecho”, indicaba tajante antes de dar por concluida su presencia en la alfombra roja.