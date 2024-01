Cayetano Rivera y María Cerqueira, puro derroche de amor y complicidad en Sevilla

Cayetano Rivera y María Cerqueira han aterrizado en Sevilla para disfrutar de unos días en pareja. A punto de cumplir un año de amor, la pareja está cada día más consolidada y se han vuelto inseparables a pesar de tener una relación a distancia, ya que la presentadora vive en Portugal. Aún así, siempre que pueden, cuadran sus agendas para disfrutar de sus respectivos días de descanso juntos y es innegable que están más enamorados que nunca.

Cayetanoy María han llegado a la ciudad hispalense derrochando amor y complicidad. En las imágenes, la pareja se ha dejado ver en actitud muy cariñosa, andando abrazados y cogidos de la mano. Su relación está más que afianzada y, aunque el diestro no ha querido mojarse públicamente en si dará un paso más con la mujer que le ha devuelto de nuevo la ilusión en el amor, lo cierto es que muchas voces aseguran que Cayetano estaría dispuesto a pasar por el altar con María.

Cayetano Rivera y María Cerqueira reaparecen más enamorados que nunca al cumplir un año de amor Europa Press

El torero y la presentadora han dejado de esconderse y se han mostrado de lo más cómodos y tranquilos ante los medios que los esperaban en Sevilla. Ajeno a cualquier cuestión relacionada con sus hermanos, Cayetano solo se ha limitado a contestar confirmar que su relación sentimental con María va viento en popa a toda vela. "Todo bien, gracias", ha respondido al ser preguntado por su romance. Además, ha asegurado que no le molesta que le pregunten por su nuevo noviazgo. "Yo no me enfado hombre", ha contestado el hijo de Carmina Ordóñez, muy cercano.

Mientras Cayetano y María están viviendo un intenso romance, Eva González, la exmujer del diestro, no tiene ganas de volver a enamorarse y tiene la puerta cerrada al amor. Centrada en sus proyectos profesionales y en los suyos, está muy feliz y tranquila disfrutando de su soltería y de ella misma.