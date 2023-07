Chabeli Navarro: “Me dijo que era imposible, que él tenía la vasectomía hecha”

Al poco de darse a conocer el embarazo de Gabriela Guillén, amiga por la que Bertín Osborne afirma sentir un gran cariño, llega a escena un antiguo embarazo. La revista ‘Lecturas’ ha sido la portavoz de esta exclusiva: “Chabeli Navarro explota. La otra ex del cantante”. En esta entrega la modelo relató cómo pasó por la misma situación que Gabriela, pero en su caso no contó con el apoyo del cantante.

El sábado 22 de julio fue su primera aparición en los medios después de protagonizar la portada de ‘Lecturas’. Ha sido en ‘Fiesta’, el magazine de la parrilla de Telecinco, donde ha contado la reacción que tuvo al enterarse del embarazo y como Bertín la convenció “para que abortara”.

“No tengo miedo, estoy fuerte” han sido las palabras con las que se ha presentado Chabeli Navarro tras escuchar las duras declaraciones que ha hecho su ex pareja sobre que se diera a conocer esta noticia. “Ahora yo me siento muchísimo más fuerte para cualquier cosa que me venga a afrontar. Hace dos años yo estaba coaccionada, limitada, amedrentada, por el entorno de esa persona” ha expresado en su entrevista en el programa de Emma García.

Cuando le contó que estaba embarazada el cantante estaba de viaje y tuvo que hacerlo por teléfono. A esta confesión Bertín Osborne reaccionó con que era “imposible, que él tenía la vasectomía hecha”. Chabeli mantuvo durante 5 meses una relación con el cantante, relación que terminó con la noticia del embarazo. Durante ese tiempo ella mantuvo la exclusividad con Bertín, por lo que está segura de quién era el padre. “Yo nunca le he preguntado: ‘Oye, ¿estás con otra?’. Yo lo estaba conociendo a él y él me daba tranquilidad. Yo no sé si habría pasado o no, pero no me consta” afirma ante la pregunta de si el cantante mantenía la misma exclusividad con ella.

La decisión de Chabeli Navarro

“Me dijo que tengo dos opciones, seguir o no seguir, que me iba a apoyar en la decisión que tomara, pero que si seguía adelante sería un hijo secreto. Me dijo lo mismo que ha dicho ahora con Gabriela, que no era un hijo buscado ni deseado. Él no quería tenerlo” afirmó en ‘Fiesta’ dejando claro que Bertín jamás la presionó para abortar: “Lo recalco. Me convenció, no me obligó. La última palabra sé que la tengo yo. Cuando salió la relación, yo tenía una presión mediática”.

La exparticipante de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ no se arrepiente de haber sacado esta historia a la luz. Es consciente de que ha sido muy duro, pero ahora no le da miedo hablar a pesar de las consecuencias legales que pueda interponer Bertín Osborne a Chabeli Navarro. “Que tome las medidas oportunas que él crea conveniente. Llevo dos años pasándolo tan mal. Se me ha callado durante dos años”, reacciona ante las palabras del cantante.