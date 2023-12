De Rosalía y Rauw Alejandro a Chenoa y Miguel Sánchez Encinas: todas las parejas rotas de 2023

Y fueron felices y comieron perdices. Así terminaban todas las historias de amor que nos contaban de pequeños. Lejos de la realidad, lo cierto es que, según datos del Instituto Nacional de Estadística, la media de separaciones y divorcios en España en los últimos diez años es de 95.000 rupturas al año. Solo en nuestro país, casi 100.000 parejas rompen anualmente, cifra que se multiplica estratosféricamente si pensamos en dimensiones mundiales.

Cualquier persona que comienza una relación sentimental corre el riesgo de terminar con el corazón roto, independientemente de su sexo, raza, edad o situación económica y social. Porque si en algo estamos todos de acuerdo es que el desamor, al igual que el enamoramiento, llega cuando menos te lo esperas y nadie está exento de eso. El amor nos hace soñar y vivir en una nube hasta que llega la dura realidad y el dolor de la caída. Incompatibilidad, desgaste, falta de comunicación, infidelidad o desenamoramiento son algunas de las causas más comunes por las que las parejas deciden poner punto final a su relación y tomar caminos por separado. Como cantó Rosalía delante de Rauw Alejandro, su exprometido, en los Latin Grammy de Sevilla el pasado 16 de noviembre, «se nos rompió el amor de tanto usarlo... o de no usarlo».

Si algo ha caracterizado a este año que despedimos ha sido la gran oleada de rupturas que ha arrasado a nuestras celebrities y que ha terminado con muchas de las parejas más queridas y consolidadas del panorama nacional e internacional. Esas que nos han hecho soñar y devolvernos la fe en el amor, aunque sea solo durante la duración efímera del noviazgo.

Laura Escanes y Álvaro de Luna posan por primera vez juntos GTRES

Es el caso de Laura Escanes y Álvaro de Luna, una de las parejas que más ha dado de qué hablar este 2023. Ambos oficializaron su romance a principios de este año y vivieron una intensa y breve historia de amor hasta finales de octubre, cuando la influencer confirmó su separación con el artista, ruptura que generó una gran conmoción entre sus seguidores.

Pero como asegura el dicho, «lo bueno, si breve, dos veces bueno». Que se lo digan a Chenoa y a Miguel Sánchez Encinas. Tan solo un año y cuatro meses después de pasar por el altar, en junio de 2022, el programa «Fiesta» desvelaba el 11 de noviembre que la pareja se había separado. De mutuo acuerdo y de forma amistosa, la artista y el médico decidían tomarse un descanso no definitivo, dejando así la puerta abierta a una posible reconciliación en un futuro no lejano.

Chenoa y Miguel Sánchez Gtres

En este 2023 también han ocurrido sucesos extraños de rupturas de parejas que no llegaron nunca a confirmarse, como es el caso de Aitana Ocaña y Sebastián Yatra. Ambos artistas han jugado este año al despiste con sus fans y con la prensa, intentando engañar a todos sus seguidores y haciéndoles creer que entre ellos no había más que una simple amistad. Su relación ha acaparado todos los titulares de la prensa del corazón nacional e internacional y los «paparazzi» han trabajado arduamente en busca de una fotografía de los dos que confirmase su romance. Aunque era evidente, nunca dieron el paso de hablar públicamente sobre su historia hasta principios de noviembre, cuando Sebastián Yatra consideró que tenía que confirmar su ruptura ante los medios de comunicación, algo que llamó mucho la atención. Desde ese momento, Aitana ya habla de él como su ex.

Aitana y Sebastián Yatra Gtres

Vendetta musical

Malú y Albert Rivera también han seguido el mismo «modus operandi» que Aitana y Sebastián Yatra. La cantante y el ex político decidieron romper su relación el pasado mes de junio tras cuatro años intensos y discretos de amor y con una hija en común, la pequeña Lucía . Después de meses de rumores en el ojo del huracán mediático, negando su entorno que entre ellos existiera alguna crisis sentimental, se confirmaba la noticia. Tras tomar caminos separados, la pareja se ha animado a hablar por fin abiertamente de su historia de amor. Según desveló la artista en «Viajando con Chester», la llegada de un hijo «separa mucho si las dos personas no están en el mismo sitio. Crea un mundo». De hecho, Malú, siguiendo los pasos de Shakira, publicó la canción «Ausente», un tema cargado de insinuaciones hacia el expolítico.

Malú y Albert Rivera reciben el alta médica tras el nacimiento de su hija Lucía, en Madrid (España), a 08 de junio de 2020.08 JUNIO 2020José Ruiz / Europa Press08/06/2020 José Ruiz Europa Press

Pero si hay una (ex)pareja que se lleva la medalla de oro en indirectas musicales son Rosalía y Rauw Alejandro. Admirados por todo el mundo, su separación generó un gran revuelo mediático. Nadie se podía imaginar que tan solo cuatro meses después de comprometerse ambos artistas decidieran terminar su idílico romance. El de Puerto Rico, tras días de rumores y especulaciones, decidió confirmar la noticia a través de su perfil de Instagram a finales de julio y desmarcarse de cualquier información relacionada con una posible infidelidad a la catalana. Quince días después, Rauw publicó una canción en honor a Rosalía, a modo de despedida, en la que le declaraba su amor. Aun así, el cantante no consiguió ablandar el corazón de Rosalía, que hizo caso omiso a cualquier llamada de atención por parte de su ex. En Sevilla, durante los Latin Grammy, ambos coincidieron en la gala y protagonizaron una velada llena de indirectas. La artista, frente a su exprometido y su madre, añadió a la letra de «Se nos rompió el amor», de Rocío Jurado, «de tanto usarlo... o de no usarlo». Tras esto, el reguetonero cantó «Se fue» de Laura Pausini y todo el mundo interpretó que Rosalía había sido la que había tomado la decisión de romper.

Rosalía y Rauw Alejandro anuncian su boda en 'Beso'. Cati Cladera EFE

Falsas apariencias

Al otro lado del charco, una de las separaciones que más ha dado de qué hablar ha sido la de Joe Jonas y Sophie Turner. El líder de la banda musical, el pasado 5 de septiembre, anunciaba que había iniciado los trámites de divorcio con la protagonista de «Juego de tronos» después de siete años de relación y dos hijas en común. Aunque a priori parecía un matrimonio idílico, lo cierto es que estaba roto desde hacía un tiempo. Nada más confirmar su separación, la pareja inció una guerra por la custodia de las dos menores e incluso Sophie Turner llegó a acusar a Joe Jonas de «secuestrar» a sus hijas y «esconder sus pasaportes». Finalmente, llegaron a un acuerdo por el bien de las niñas.

Joe Jonas y Sophie Turner Instagram

El mismo tiempo que la anterior pareja ha durado también el matrimonio de Sofía Vergara y Joe Manganiello. Los actores decidieron tomar rumbos separados el pasado mes de julio, cerrando la puerta a una posible reconciliación. El protagonista de «True Blood» optó por romper su matrimonio con la superestrella por «diferencias irreconciliables» con el alcohol. Según «Daily Mail», «el hecho de que Sofía no sea una persona sobria ha tenido un impacto en su matrimonio». Aunque Manganiello superó hace 21 años sus problemas de adicción con el alcohol, le ha resultado muy difícil convivir con una persona que bebe de manera regular.

Sofia Vergara y Joe Manganiello larazon

Y si ha habido un matrimonio tortuoso ha sido el de Britney Spears y Sam Asghari. 14 meses después de pasar por el altar, el modelo anunciaba su separación con la artista, motivado por su difícil temperamento. Según publicó «TMZ» un día después de conocerse la noticia, Sam pidió el divorcio a Britney por una supuesta infidelidad de ella y por haber sufrido agresiones físicas por parte de la cantante.

Britney Spears and Sam Asghari. Jordan Strauss AP

Va a ser verdad que un clavo saca otro clavo

A pesar de que algunas de estas parejas han vivido unas separaciones muy dramáticas, lo cierto es que muchas de ellas ya han vuelto a recuperar la ilusión en el amor y han comenzado una nueva relación sentimental, como es el caso de Rosalía. Nuestra artista más internacional podría estar viviendo un intenso romance con Jeremy Allen White, protagonista de «The Bear». A finales de octubre la pareja fue fotografiada en Los Ángeles en actitud muy cariñosa, haciendo saltar todas las alarmas. Dos meses después, la cantante y el actor han dejado de esconder su amor, aunque de momento ninguno de los dos ha querido oficializar su relación sentimental. Albert Rivera también ha rehecho su vida al lado de Carla Cotterli. Desde finales de verano el expolítico y la empresaria mantienen un discreto romance y ambos están muy ilusionados por esta incipiente relación. Aunque en un principio se le relacionó con Aysha Daraaui, ha sido la diseñadora y creadora de contenido la que le ha robado el corazón.