Chiara Ferragni paga 500 euros a una señora que compró 10 pandoros

Dos años después del estallido del escándalo del Caso Pandoro, Chiara Ferragni ha decidido abrir la cartera para indemnizar, caso a caso, a quienes se sintieron engañados al comprar el famoso pandoro "de autora".

Primera protagonista "real" que entra en escena: una mujer de 76 años, residente en Campania, que hace tres años compró diez unidades del pandoro Ferragni (nueve euros cada uno) convencida de que participaba en una causa benéfica. En septiembre pidió ser acusación particular en el proceso que instruye la Justicia italiana por un presunto delito grave de estafa. Ahora, Ferragni le ha transferido 500 euros y la señora ha aceptado retirarse como acusación.

Cantidad simbólica

La cifra -500 euros- no deja de ser simbólica, pero condensa muy bien el cambio de estrategia: Ferragni está dispuesta a pagar. Pagará sin admitir necesariamente responsabilidad penal (eso lo tendrán que decidir los jueces) pero pagará para desactivar ruido y minimizar daños colaterales antes de que el juicio sistematice los hechos y los transforme en historia con tinta judicial.

El juicio continúa hoy, martes 4 de noviembre, en Milán. Y dos asociaciones de consumidores mantienen su voluntad de seguir como acusación, aunque esta señora de 76 años haya aceptado la compensación.

El "Caso Pandoro" fue, durante meses, un tótem del exceso influencer en su fase de exuberancia máxima: el lujo pop empaquetado en consumo masivo con retórica solidaria. Luego vino la implosión. Y ahora estamos en el epílogo reparador. Ferragni se enfrenta ahora a la parte menos glamorosa de ser un icono: el inventario legal. El precio de sostener un relato. Y el coste concreto de volver a comprar confianza.

El gesto -pagar 500 euros por 90 euros de gasto original- no es una cifra contable, sino un mensaje. Es más "comunicación de crisis" que microeconomía. Es un "quiero que esto termine"

Y en el fondo, esto es exactamente lo que está en juego: no solo un pandoro. Sino qué significa ser Chiara Ferragni en 2025. Si es posible volver a ser la creadora de tendencia más influyente del continente cuando la imagen que circula de ti ya no es la de un ejemplo a seguir, sino la de una empresaria que ahora tiene que pagar para reparar confianza rota.