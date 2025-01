Nueva polémica de Chiara Ferragni: roba fotos a otra influencer

Chiara Ferragni vuelve a protagonizar una polémica. En esta ocasión, la influencer italiana está siendo duramente criticada en redes sociales tras compartir en Instagram una foto que, al parecer, ni siquiera es suya. Las críticas comenzaron cuando varios usuarios y perfiles de cotilleo percibieron que la empresaria estaba utilizando una foto de otra creadora de contenido sin ni siquiera etiquetarla.

Se trata de un carrusel de imágenes que la ex de Fedez publicó en su cuenta de Instagram. Bajo el pie de foto "que las guerras que luchaste en el pasado sean las victorias que celebres en el futuro", Ferragni hace balance emocional de 2024, año de su ruptura con el rapero y del "Pandoro Gate". Sin embargo, en una de las fotos publicada aparece supuestamente Chiara con su hija en brazos. Pero la foto no es suya.

El perfil de "srtacotilleo" en Instagram destapaba la polémica al compartir la captura de la influencer con el vídeo original de TikTok de una influencer llamada Iris de Richemont. Además, la citada cuenta remarcaba que a la derecha de la foto se podía ver el circulito de usuario junto al comentario "¿Cómo vas a ser tan cutre?".

Aunque Chiara Ferragni no se ha manifestado al respecto, sí lo ha hecho Iris, la autora original de la imagen. En declaraciones exclusivas a Javier de Hoyos, de Cuore, la influencer francesa afirma que "no estoy del todo segura de qué intenciones tenía Chiara utilizando mi foto, ¿quería hacer parecer que era ella? Creo que eso es lo que la gente piensa", comenta. Y añade que "pensándolo fríamente, me hace ilusión servir de inspiración para influencers de la talla de Chiara y ver que perfiles más pequeños como el mío puedan acaparar tanta atención".