Fedez publica sus memorias con duras revelaciones sobre Chiara Ferragni

Federico Lucia, conocido artísticamente como Fedez, ha decidido despojarse del personaje para mostrar al hombre. Su nuevo libro, El agua es más profunda de lo que se ve desde arriba -L’acqua è più profonda di come sembra da sopra en su versión original-, es mucho más que unas memorias: es un acto de redención. En sus páginas, el rapero italiano recorre con brutal honestidad los episodios más complejos de su vida reciente, desde su ruptura con Chiara Ferragni hasta su batalla contra el cáncer y el peso de la exposición mediática.

"Hay errores, caídas, las partes que he evitado durante años", escribe Fedez, consciente de que cada línea será analizada al milímetro. "Sé que lo que causará más debate será la superficie. Y, tal vez por primera vez, es la superficie lo que me asusta, no el fondo".

Desde el dolor y la serenidad

El artista no rehúye ningún tema, y uno de los más delicados es, sin duda, su relación con Ferragni. Ocho años de matrimonio, dos hijos y un imperio digital compartido se desmoronaron bajo el escrutinio de la opinión pública. Fedez ofrece su versión con una mezcla de dolor y serenidad: "Fui yo quien no quiso ese millón de euros en casa", confiesa, en alusión al llamado Pandoro Gate, la campaña benéfica que terminó por salpicar a la influencer y que se convirtió en un terremoto mediático.

Ferragni y Fedez se casaron en 2018, meses después del nacimiento de Leo, su primogénito Instagram

En un fragmento publicado por Vanity Fair Italia, el rapero rememora la mañana en que el escándalo estalló. "Me desperté con Chiara llorando a mi lado. ‘Una multa de un millón de euros’, me dijo. No entendía nada. Me hablaba de 300.000, 400.000… y luego descubrí que había sido un millón. Fue una locura". Fedez asegura que se enteró de todo al mismo tiempo que el resto del mundo y que, desde entonces, se vio arrastrado por una tormenta que "también era suya".

A pesar de las heridas, el artista evita el resentimiento. "No guardo rencor. Le deseo un futuro brillante, sobre todo como madre de nuestros hijos". Eso sí, explica que la exposición de Leone y Vittoria, de siete y cuatro años, en redes sociales quedó prohibida tras filtrarse su separación a la prensa solo un día después de comunicárselo a los pequeños. "Desde ese momento, le prohibí publicar fotos de los niños. Lo que sucedió demostró que hay alguien dispuesto a sacrificar su bienestar solo por una exclusiva.

En otro pasaje, Fedez aborda sus propios demonios: la ansiedad, la depresión y el aislamiento tras su infidelidad. "No soy un buen ejemplo, quizá sea el peor. Pero precisamente por eso puedo convertirme en el mejor ejemplo posible", escribe con una honestidad casi dolorosa.

Su relato no busca limpiar su imagen, sino entenderla. El agua es más profunda de lo que se ve desde arriba es, al fin y al cabo, el retrato de un hombre que, tras perderlo casi todo, decide mirarse al espejo sin miedo. Porque, como él mismo concluye, "la verdadera valentía no está en huir, sino en escucharse a uno mismo. Solo así empezamos a existir de verdad".