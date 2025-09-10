El cisma absoluto entre María del Monte y su cuñada María José, madre de Antonio Tejado

Una fuente muy cercana a Antonio Tejado y su familia asegura a LA RAZÓN que “no se esperaban que María del Monte fuera a pedir casi treinta años de cárcel para su sobrino, porque es evidente que, aunque solicite esa pena su abogada, ella está detrás de todo esto. Desde que la cantante está emparejada con su esposa Inmaculada, la relación entre la tía y el sobrino cambió radicalmente: antes eran uña y carne, pero la periodista alejó totalmente a su mujer de Antonio. Esa señora nunca le tragó, no congeniaba con él, no sentía la menor empatía… e hizo lo imposible por separarles”.

Evidentemente, eso no quita que Tejado, presuntamente, haya sido el cerebro ejecutor del asalto y robo en casa de la artista. Los indicios e investigaciones policiales así lo señalan y, si finalmente se demuestra que es así, a Antonio le puede caer una larga pena de prisión.

María José y su cuñada María no tienen relación desde hace años. Y menos aún tras este turbio asunto que a la madre de Tejado le trae por el camino de la amargura. Aun así, se ha posicionado claramente al lado de su hijo, como confirma la misma fuente: “Le cuesta creer que Antonio se haya involucrado en un acto delictivo, se siente muy mal por la situación y espera que se demuestre la inocencia de su hijo. Ella lo cree firmemente a pesar de esos indicios”.

La madre de Antonio Tejado deja en el aire si está enfadada con María del Monte y cree que solo quiere sacar dinero Europa Press

Por su parte, el acusado, añade dicho confidente, “se encuentra más o menos tranquilo, aunque solamente el hecho de pensar que puede pasarse muchos años en prisión le atormenta. Ahora lleva una vida muy serena, alejado del mundo mediático del pasado y refugiado en su madre, su hermano y su novia. Esperando, expectante, que se celebre de una vez el juicio”.