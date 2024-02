La cita secreta de Carmen Cervera y Luis Miguel Rodríguez en Madrid

Luis Miguel Rodríguez, el dueño de Desguaces La Torre y la baronesa Thyssen han tenido una cita en Madrid. La pareja ha sido sorprendida por la revista Diez Minutos en un restaurante, "El Pescador", especializado en marisco. Allí disfrutaron de una agradable velada compartiendo confidencias. "Nos conocemos desde hace muchos años y cuando Tita viene a Madrid intentamos quedar. Somos muy amigos, pero no es mi novia ni nada parecido", ha revelado el empresario para evitar rumores de realidad con la baronesa.

La propia Carmen Cervera declaró durante su entrevista en "Espejo Público", por qué nunca habría podido casarse con Julio Iglesias, que mantiene una estrecha amistad con el empresario desde hace años pero que en estos momentos no está enamorada y tampoco se imagina estándolo porque "me he acostumbrado a la libertad". Además, reconoció que le han atribuido bastantes veces amantes con los que no ha compartido cama.

En conversación con la revista, el empresario asegura que "Si Tita me pide que participe en su documental, claro que lo haré, porque es mi amiga. Es muy buena mujer". La baronesa prepara un documental para Netflix. "Es el momento de contar mi vida desde el principio”, reveló la baronesa, que va a narrar su historia en primera persona.