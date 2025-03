Comunicado urgente de Jessica Bueno tras la entrevista de Jota Peleteiro

No corren buenos tiempos para Jessica. Tras su inesperada ruptura con el cantante Luitingo, su ex Jota Peleteiro se sentaba en un plató de televisión para contar la realidad de su relación con la modelo andaluza y los motivos de su ruptura. Unas declaraciones que han provocado que esta emitiera hoy un comunicado urgente a través de sus redes sociales.

Paz mental

A través de su cuenta oficial de Instagram, Jessica Bueno ha publicado un video en la que aparece feliz y sonriente a pesar de que el texto que acompaña las imágenes sean una auténtica declaración de intenciones contra su ex, con el que no acabó nada bien. "La paz mental que consigues cuando no mientes, no ocultas, no engañas, no tienes malas intenciones, no traicionas, eso es felicidad, la conciencia tranquila es lo que puede salvarte de un vacío en tu vida", comienza escribiendo la andaluza.

Esta quiere agradecer a sus fans todo lo que han hecho por ella y los mensajes de apoyo que ha recibido: "Gracias por vuestro apoyo desde la distancia. Sigo caminando, a lo mío, cuidando de mi burbuja, de mi realidad, de mis ganas de vivir y luchar por mi futuro para poder dar la vida que merecen los que más quiero", explicaba llena de optimismo.

"Los que me conocen saben que valgo más por lo que callo que por lo que hablo y cuando he hablado ha sido porque no quedaba mas opción. El tiempo pone todo en su sitio y gracias a Dios que las palabras se las lleva el viento pero los hechos quedan plasmado", concluye. Es significativa también la canción que acompaña al video, un tema de Manuel Carrasco que se titula "Mi Dignidad", dejando claro que se trata de uno de los valores fundamentales en su vida.

En plató, Peleteiro afirmó que nunca fue infiel a Jessica, algo que ella aseguró en todo momento: "No hubo infidelidades, me pilló tonteando con la directora de mi empresa, pero la relación ya estaba rota", explicaba este, que también recalcó el alto nivel que la modelo le llevaba a seguir: "Me pedía viajar en avión privado mientras yo mantenía a toda su familia", decía.

Visiblemente afectada Jessica no se quedó callada afirmando que "todo lo que ha dicho es mentira tras mentira, contándolo dentro de su realidad"