Jota Peleteiro echa en cara a Jessica Bueno sus caprichos millonarios y exigentes regalos

Jota Peleteiro ha contado cómo su vida junto a Jessica Bueno se había convertido en un “calvario”. Una palabra que repite en muchas ocasiones. Responde a muchas de sus mentiras, ahora que ha decidido romper su silencio tras superar una depresión. Siente que se está siendo injusto con él, especialmente después de estar una década manteniendo no solo a su esposa, sino también a toda su familia, según ha planteado esta noche en ‘De viernes’.

Caros caprichos y exigencias de Jessica Bueno

Los problemas económicos en casa de los Peleteiro Bueno no existían. La faceta deportiva del futbolista era lucrativa y les daba para vivir cómodamente. Pero se le sumaba después su versión empresarial, con negocios que firman contratos millonarios: “Creo que hemos sido unos privilegiados como familia, ella era la primera que quería lo más de lo más. Íbamos a un hotel y tenía que ir a la mejor suite, yo siempre me he ocupado de los viajes de Fran cuando tenía que ir a ver a su padre, me pedía ir en avión privado y le decía que no tenía mucho sentido gastarse ese dineral”, denuncia en ‘De viernes’.

Pero Jota Peleteiro no solo dice que vivían bien ellos, sino también la familia de Jessica Bueno: “He sido el primero que le regalaba un coche a mi padre por su cumpleaños y Jessica me obligaba a regalarle uno a su padre por el cumpleaños. He pagado sueldos a familia de Jessica durante años. Creo que la gente olvida muy pronto cuando se acaba todo eso, porque la relación se acaba. Creo que alguien de la familia le debía haber dicho que hay unos límites en la vida, lleva diez años ocupándose de nosotros, arreglando casas, coches, sueldos para todo el mundo. Eso me ha dolido”, se queja.

Jota no se sintió valorado después de su ayuda

Y es que siente que no se ha valorado su ayuda prestada durante una década. Simplemente se borró todo eso cuando se esfumó el amor y rompieron su matrimonio: “Hay cosas que no me gustaban, me sentía acorralado, decido romper. Intento separarme muchas veces, pero nunca me atrevo a comentárselo, de hecho, es algo que trabajaba con la psicóloga. El mayor miedo del mundo mío era la amenaza de siempre de si te separas de mí, no vas a ver a Fran en tu vida. La relación estaba tan dañada, que iba a afectar a los niños, porque se estaba perdiendo el respeto delante de ellos y fue uno de los puntos”, desvela ahora el exfutbolista.

Es por eso que Jota Peleteiro dice haber vivido un auténtico infierno al lado de Jessica Bueno: “He estado en tratamiento, lo he pasado muy mal, lo que está pasando ahora no está siendo junta conmigo y creo que se está pasando de la raya. Por dentro he estado y estoy destrozado, necesitaba sacar el daño que llevo dentro de mi cuerpo. Para mi estos dos últimos años han sido un auténtico calvario.