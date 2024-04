El conmovedor mensaje de Amelia Bono a su madre por su cumpleaños: “Eres mi referente”

Desde que se conoció el pasado mes de febrero la separación de Amelia Bono y Manuel Martos tras 15 años de matrimonio y cuatro hijos en común, la mediática influencer ha estado en el punto de mira. Lo cierto es que su relación sigue siendo muy cordial y no han perdido su buena sintonía pese a haber tomado caminos por separado. Este domingo, en su perfil de redes sociales ha querido felicitar a una de las personas más importantes para ella y que más le ha apoyado siempre: su madre Ana Rodríguez.

En una tierna felicitación por los 66 cumpleaños de su madre ha dejado ver cómo celebrarán este día tan especial para familia. “Mami, muchísimas felicidades. Eres mi referente. Qué suerte tengo de tenerte. ¡Sin ti muchas cosas no habrían sido posibles! Ojalá sea la mitad de lo que eres para mis hijos. Aparte de lo buena persona, nos alegras siempre con tu energía. Mami, gracias gracias por tanto. Te adoro y te necesito siempre. A celebrarlo como tú sólo sabes. Mi persona favorita”, decía en su publicación donde compartía un vídeo de Ana bailando muy animada en un barco. No ha sido la única prueba visual que ha mostrado, pues le han seguido imágenes de ella junto a su madre e incluso una en la que la exmujer de José Bono aparecía en el hospital junto a uno de los hijos de Amelia.

No han tardado en llegar las reacciones y tanto de sus seguidores como de amigos que han querido expresado lo bien que se encuentra su madre: “Tu madre no solo es una belleza, sino una señora de los pies a la cabeza”, decía una de sus seguidoras. Otros comparaban directamente a madre e hija “se mueve igual que tú”, decía otro.

No ha sido el único detalle de la que será una muy esperada celebración. En sus historias de “Instagram” ha enseñado la mesa donde celebrarán el momento con una comida familiar. Lo que no se sabe aún es si Manuel Martos las acompañará. A pesar de su separación, la pareja mantiene una magnífica relación: “Sí, hay ruptura, pero nos llevamos fenomenal”, fueron las palabras que la influencer apuntó cuando confirmó los rumores.

Esta no es la primera vez que celebran el cumple de Ana Rodríguez por separado. En 2022 la que fue pareja tuvo una primera ruptura y, aunque finalmente se dieron una nueva oportunidad, Manuel Martos no asistió al 64 cumpleaños de la que había sido su suegra, o al menos no se dio constancia de ello en el contenido que la influencer compartió.

Y es que Amelia Bono continúa con su vida y su maravillosa familia sin que lo último que ha tenido que afrontar le quite la sonrisa. Hace una semana compartía cómo vivió la Feria de Abril con un increíble conjunto con el que destacó en la noche del “Pescaito”. Su expareja, en cambio, ha optado por no mostrarse en redes sociales por un tiempo y permanece en silencio desde que se dio la noticia.