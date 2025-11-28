Primeras palabras de Cayetano Rivera sobre Gemma Camacho: "Cada día me sacáis una ilusión"

Fran Rivera y Lourdes Montes han bautizado este viernes 28 de noviembre a su hijo Nicolás, nacido el pasado 9 de abril en Sevilla, en la iglesia de Santa Ana de Triana. Hasta el corazón de Sevilla se han trasladado familiares y amigos de la pareja para celebrar este día tan especial para el matrimonio, incluido Cayetano Rivera. Como ya adelantó Fran, su hermano estaba invitado al bautizo y su relación atraviesa por un buen momento, dejando atrás su temporada de altibajos.

Uno de los últimos en llegar

Cayetano Rivera ha sido uno de los últimos en llegar a la iglesia de Santa Ana de Triana. En solitario y con gafas de sol, el torero ha hecho su esperada reaparición ante las cámaras. "Yo que llegaba tarde pensando que no estaríais, fíjate...", declaraba con humor a su llegada al templo.

Cayetano Rivera, de muy buen humor, bromea con la prensa en el bautizo de su sobrino Nicolás Europa Press

Aunque ha intentado jugar al despiste con la Prensa, sus esfuerzos han sido en vano y, finalmente, ha roto su silencio sobre Gemma Camacho, la mujer con la mujer con la que se le relaciona sentimentalmente en las últimas semanas. Al finalizar la ceremonia religiosa, el diestro ha sido preguntado sobre su relación con la reportera de Telecinco. "Todo muy bien. Si cada día me sacáis una ilusión... Hoy seguramente me sacaréis otra", ha respondido entre risas, dejando entrever que no tiene nada con Camacho.

Sobre la ausencia de su hermano Kiko al bautizo de Nicolás, su sobrino, Cayetano ha sido más tajante y ha optado por no pronunciarse. "Sabéis que no hablo de estas cosas, por favor"", ha zanjado el diestro.

Celebración íntima y familiar

Fran Rivera y Lourdes Montes han celebrado el bautizo de su hijo Nicolás rodeados de sus allegados más cercanos, entre los que se encontraban ,Paloma Rojas-Marcos, amiga de Lourdes, y el empresario José Luis López "El Turronero", los padrinos del bebé. Tras la ceremonia religiosa, ha comenzado la posterior celebración en la Hacienda Santa Eufemia.