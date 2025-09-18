Cristina Pedroche, arrepentida de una decisión que implica a sus hijos: "Si volviera a nacer, no lo haría"

Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz dieron la bienvenida el pasado 18 de julio a Isai, su segundo hijo en común. “Pues sí, el amor se multiplica”, dijo la presentadora junto a una imagen que compartió en sus redes sociales para anunciar el nacimiento del bebé. Se mantuvo alejada del foco cerca de un mes y medio para poder pasar tiempo con su familia y alejarse de los mensajes de odio que tanto le afectaron tras su primer parto, pero poco a poco va retomando su actividad en redes sociales.

Pedroche ya empieza a compartir imágenes y reflexiones sobre cómo vive la crianza ahora que es madre de dos. Sus mensajes pueden ayudar a otras mujeres a sentirse identificadas o incluso a evitar errores por los que ella ha pasado.

En este sentido, Pedroche acaba de publicar una fotografía que muestra el último tatuaje que se ha hecho: el nombre de su hijo Isai en su mano izquierda. Una bonita forma de llevarlo siempre consigo y una muestra de amor eterno, pero que Cristina no repetiría si tuviera la oportunidad de cambiar el pasado.

No es que se arrepienta, pero los gustos cambian con el paso del tiempo y ahora preferiría lucir una piel libre de tatuajes. El caso es que, en su día, se tatuó el nombre de su primera hija, así que ahora ha sentido cierto compromiso a la hora de hacer lo propio con el de su benjamín.

“Si volviera a nacer, creo que no me haría ningún tatuaje, pero como no es posible y ya me tatué en una mano el nombre de mi hija, siento que era ‘obligatorio’ ponerme el nombre de mi otro hijo también”, ha expresado Pedroche en su cuenta oficial de Instagram, mostrando el resultado a sus más de tres millones de seguidores.

Pedroche se ha hecho el tatuaje justo cuando su hijo pequeño ha cumplido los dos meses de vida, una fecha especial por la que ha querido dedicarle unas emotivas palabras: “Laia vino a hacerme madre y tú a enseñarme a confiar más en mí, a creer en mi instinto. Antes no sabía cómo iba a poder criar a dos hijos con tan poca diferencia de edad. Ahora no sé cómo he podido vivir tanto tiempo sin ti. Me completas y me sacas brillo. Eres lo mejor que me ha pasado nunca, junto a tu hermana y a tu padre. No puedo ser más feliz. Dos meses en los que me nazco de amor. Felices dos meses para ti, para mí y para nuestra preciosa familia”.