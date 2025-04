Cristina Pedroche desvela por fin el motivo por el que vive separada de Dabiz Muñoz

Cristina Pedrochese ha cansado de que se especule sobre la estabilidad en su matrimonio. El hecho de que lleve semanas viviendo lejos de su marido, Dabiz Muñoz, ha hecho sospechar a sus seguidores que algo no andaba bien en su relación. Era extraño que la presentadora hiciese las maletas, cogiese a su hija de la mano y embarazada de su segundo vástago se mudase a casa de sus padres. Se instalaba así en su habitación de toda la vida, sin dar mayores explicaciones. Hasta ahora.

Han sido dos semanas de dimes y diretes y mucha controversia en las redes sociales y también en las redacciones. Incluso el chef afrontó los rumores de crisis en su matrimonio confirmando que se había divorciado entre risas y con mucha ironía. Demostraba con eso que poco o nada le importaba lo que se diga de él y su familia, aunque después se demostraba que estaba pasando las noches en un hotel. Concretamente en uno muy exclusivo de la capital, en el que incluso ha presumido de instalaciones y servicios. ¿Por qué vivían por separado? Ahora por fin la presentadora ha decidido desvelar el motivo de tan atípica situación.

Cristina Pedroche emite un comunicado explicativo

La estrella de Antena 3 y LaSexta ha querido dar por terminada tantas oleadas de especulaciones. Todo lo que ha dicho hasta el momento venía a reforzar la teoría de que algo sucedía en su matrimonio, como cuando decía que estaban sucediendo “demasiadas cosas, pero al final todo se va poniendo en su sitio. Poco a poco os iré contando”. Ha tardado una semana, pero al final ha cumplido lo prometido y ha explicado qué se traía entre manos y por qué ha vuelto a casa de sus padres, mientras el padre de sus hijos duerme en un hotel.

“He estado fuera de redes y casi del mundo por la razón que os cuento aquí. Creo que de esto no se sale, pero al menos hoy y mañana me pondrán guapa en la tele y podré desconectar por unas horas”, dice la presentadora, que asegura que no ha tenido tiempo para nada, ni tan siquiera para hacerse un selfie. De ahí que eche mano a su carrete para mostrar fotos del avance de su embarazo, mientras pone al día a sus seguidores: “Subo estas fotos que me hice la semana pasada cuando hacía sol y que son las últimas que me he hecho, porque no he tenido tiempo ni para coger el móvil y menos para hacerme una foto por las pintas que llevaba y las pocas ganas de nada”.

Dicho esto, entraba en materia: “La conclusión que saco de estos días es que hacer una mudanza embarazada y con una niña pequeña debería estar prohibido”, terminaba por escribir, desvelando con ello el motivo por el que la familia estaba viviendo por separado. Ya lo dijo el propio chef cuando habló de que estaban cambiándose de casa. En el trascurso han entendido que es más cómodo para Cristina Pedroche que regresase a casa de sus padres para que pudiesen ayudarla, mientras que él duerme en el hotel que está justo al lado de su trabajo. No hay crisis, aunque una mudanza pone a prueba a cualquiera. Pero en breve podrán estar en su nuevo hogar, juntos, a la espera de ser uno más en la familia.