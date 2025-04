El exclusivo hotel en el que pasa las noches Dabiz Muñoz lejos de Cristina Pedroche

Mucho se está hablando sobre la situación de Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz. Es, cuanto menos, atípica y eso hace que lo que pasa entre ellos esté en boca de todos. Por más que la pareja ha intentado alejar los rumores de crisis de su matrimonio, lo cierto es que se comenta mucho el hecho de que la presentadora haya regresado a casa de sus padres. Ella lo mostraba con modestia en sus redes sociales, presumiendo de la luz que entra por la ventana de la habitación que ocupaba en su casa familiar, en el popular barrio de Vallecas de Madrid. Mientras tanto, su marido pasa los días en un hotel.

No pasa desapercibido el hecho de que, en la recta final de su segundo embarazo, la estrella de Antena 3 esté con sus padres y no con su marido. También que haya hecho las maletas y cogido a su hija para alejarse de su esposo, quien trató de echar mano al humor al confirmar con ironía el final de su matrimonio. Explicó entonces que se encuentran en un momento de cambio, al menos sí de domicilio, lo que despejaría las dudas sobre la estabilidad de su vínculo conyugal. No obstante, sus fans no están convencidos del todo y los rumore sigue ahí latentes.

Dabiz Muñoz y Cristina Pedroche antes de su cambio fisico Instagram

¿Dónde está Dabiz Muñoz sin Cristina Pedroche?

En un primer momento nada se dijo sobre el chef. La presentadora informaba a sus seguidores de redes sociales que había vuelto a la casa de sus padres. Sobre su marido, ni una sola mención. Esto desvió el foco del cuarto lleno de peluches de ella a querer saber el motivo por el que se habían separado físicamente y dónde estaba pasando él las noches en solitario sin su familia. Ya se ha desvelado este misterio, señalándose que el cocinero, uno de los más grandes del mundo, está descansando en un hotel, concretamente en el NH Collection Madrid Eurobuilding, como así han desvelado desde ‘The Objetive’.

Dabiz Muñoz ha elegido pasar sus noches solo, lejos de su mujer, su hija y su futuro segundo vástago. Quizá no se sentía cómodo durmiendo en casa de sus suegros o entendía más cómodo emplazar su descanso en un hotel tan prestigioso como este en la capital. Sea como fuere, se encuentra ahora en este establecimiento situado cerca del Paseo de la Castellana y del estadio Santiago Bernabéu. Cuatro estrellas aseguran una estancia perfecta en la que todas sus necesidades se ven cubiertas. Quizá no tantas las familiares, pero eso es otro cantar.

Si Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz están en crisis, al menos queda descartada la económica. Y es que pasar una noche en este hotel no es apto para todos los bolsillos. Las habitaciones más modestas rondan los 200 euros la noche, aunque también hay otras más exclusivas por 1.300 euros. Imaginamos que no ocupa una suite para estar estas semanas durmiendo a pierna suelta, quizá para dejar abierta la posibilidad de tener acceso a los privilegiados servicios que oferta el establecimiento a sus clientes. Por ejemplo, un spa con jacuzzi, un gimnasio que ya ha utilizado tal y como ha mostrado en sus propias redes sociales el chef, así como restaurantes con los mejores profesionales a sus cocinas. Seguro que de este último también dio buena cuenta para saciar su apetito, ver la valía de sus compañeros y coger ideas.

Y es que este último punto, el de los restaurantes del NH Collection Madrid Eurobuilding de Madrid, sería el que más ha pesado a la hora de elegir hotel. Así lo aseguran desde el entorno de Dabiz Muñoz al citado medio, desmintiendo de paso una crisis con Cristina Pedroche: “Están fenomenal y el único motivo por el que Dabiz pasa tiempo en el hotel es porque allí tiene su restaurante, lo que requiere su presencia por motivos laborales”. Se refieren a DiverXO, con el que el hotel firmó contrato hasta el próximo 2027, compartiendo espacio con la Casa de Comidas de Rafa Zafra, el Bikini Bar o el 99 Sushi Bar.