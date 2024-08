Daniel Sancho, el joven chef al que nunca le faltó nada: su carrera, su novia y sus antecedentes violentos

El 29 de agosto, Daniel Sancho conocerá su sentencia ante el juicio por la muerte y desmembramiento de Edwin Arrieta. La Fiscalía le acusa de tres delitos: asesinato premeditado, que Tailandia castiga hasta con la pena de muerte, si bien apenas la aplica; ocultación del cadáver, por el descuartizamiento de Arrieta; y destrucción de documentación ajena, por el pasaporte del cirujano.

Sancho se ha declarado hasta la fecha no culpable tanto del asesinato como del delito de destrucción de documentación ajena, y ha aceptado únicamente el de ocultación del cadáver, cuyos restos fueron esparcidos por varios lugares de la isla tailandesa de Phangan, incluido el mar, tras el supuesto crimen el pasado 2 de agosto. Ahora bien, ¿Quién es Daniel Sancho?

Daniel Sancho forma parte de una familia de artistas: es hijo de los actores Silvia Bronchalo y Rodolfo Sancho. Sin embargo, había decidido no seguir sus pasos, decantándose por la gastronomía. Sancho trabajaba en dos negocios en Madrid, un catering y un restaurante en pleno centro que había abierto hacía pocos meses. Un sitio de hamburguesas que permanece cerrado desde que estallase el escándalo.

Daniel Sancho Youtube

"Es chef y tiene un catering que se llama La Bohème y un restaurante que se llama Boogie", explicaba su padre durante un photocall. Dos negocios en los que Daniel trabajaba antes de viajar hasta Tailandia para encontrarse con Edwin Arrieta. Además, Sancho también se había desempeñado como 'youtuber'. Allí se podía ver al joven cocinando alguna de las recetas.

Su relación con Laura Menoyo

El hijo de los intérpretes mantenía una relación de cinco años con Laura Menoyo. "Esto no es la antigua Roma ni estoy conquistando la Galia, llevábamos cinco años juntos", aseguraba en la noche previa a su puesto a disposición del juez. De momento, no se conoce ninguna visita de ella a su prisión en Tailandia. "Paula lo está pasando muy mal y está intentando por todos los medios aislarse de esto. Sabemos qué hay quien ha podido localizarla, pero ella no quiere saber nada. No quiere decir nada que pudiera perjudicar a Daniel en el juicio", desveló la revista 'Semana' durante los primeros días de su detención. "Se encuentra en una posición vulnerable y afectada, manteniéndose alejada del escándalo y la atención pública", destaca.

Sus antecedentes violentos

El hijo de los actores ya tuvo altercados con la ley. De hecho, recientemente ha aceptado una multa de 450 euros por haber agredido en la cola de un taxi a un joven en 2019 cuando "en un momento determinado procedió a introducirse en un vehículo taxi que allí se encontraba, sin respetar la cola que se había formado para utilizar el servicio público".

Daniel Sancho en una imagen de archivo Instagram

En ese momento, fue recriminado por la víctima, J.C. Tras ello, "el acusado, con ánimo de herir, procedió a darle un puñetazo en la cabeza ocasionándole lesiones que tardaron en curar doce días". Como resultado de la pelea, el herido, presentó una rotura del diente incisivo superior derecho.

El 2 de agosto, su vida cambió repentinamente. Ahora, solo queda a esperar su sentencia, y no es un tema baladí, ya que podría enfrentarse a la cadena perpetua o incluso a la pena de muerte.