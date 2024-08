Marcos García Montes: "No creemos que condenen a Daniel Sancho a más de 8 años de prisión"

El próximo 29 de agosto se conocerá la sentencia deDaniel Sancho, acusado del presunto asesinato en Tailandia del cirujano colombiano Edwin Arrieta. El chef español lleva desde entonces en la cárcel de Koh Samui y tras el juicio, celebrado la pasada primavera, solo cabe conocer cuál será su futuro. Hablamos con Marcos García Montes, abogado penalista y criminólogo, que ha trabajado desde el primer día en la defensa del hijo de Rodolfo Sancho, en estrecha colaboración con el abogado tailandés, Aprichat Srinuel. La carrera de García Montes no solo se ha distinguido por su participación en casos de alto perfil como la defensa del bailaor Rafael Amargo, Isabel Pantoja, el caso Rumasa, Filesa o el Guantánamo, sino también por su amplio conocimiento en diversas ramas del Derecho, especializándose en Asuntos Penales y Matrimoniales, Derecho Constitucional y Tribunales Europeos de Derechos Humanos.

¿Cómo está Daniel Sancho?

Pude hablar por teléfono con Daniel hace un mes en relación con el juicio que tenía en Madrid y estaba muy tranquilo y confiado.

¿Y su padre, Rodolfo Sancho?

Rodolfo está especialmente confiado también en el trabajo que hemos hecho conjuntamente mi despacho y los abogados tailandeses aunque no oculta cierta preocupación por la sentencia del próximo 29 de agosto. Tanto Daniel, como su padre y el equipo jurídico y criminológico tenemos absoluta confianza en el tribunal y en el presidente.

¿La abuela de Daniel es una parte importante también, no?

Sí, porque durante años ha ejercido como una madre para Daniel. Es una auténtica abuela coraje.

¿Cuál espera que sea la decisión del juez?

Estamos tranquilos y confiados ya que la defensa en el juicio fue llevada desde España y Tailandia por vía telemática en contacto permanente los equipos jurídicos. Además, el presidente del tribunal nos pidió que confiáramos en ellos ya que se iban a ceñir única y exclusivamente a las pruebas practicadas. Cuando el 15 de agosto de 2023 Rodolfo Sancho nos encargó de la defensa del caso se hablaba de asesinato premeditado y de pena de muerte. Desde el primer momento se filtraron fotos e información que finalmente no se presentaron en el atestado judicial. Se habló después de que había habido una pelea entre Daniel y Edwin, lo que excluía el agravante de «premeditación» y asesinato. Comenzamos a estar más tranquilo cuando en la autopsia se descartó la muerte por degollamiento con cuchillo. El informe revelaba además que si se produce un golpe occipital el cerebro se desplaza e inmediatamente se produce un sangrado en la frente que en pocos minutos puede producir la muerte de la víctima. Pero en la autopsia se estableció que el golpe en la cabeza de Edwin Arrieta se produjo hacia afuera y anulaba que se le hubiera provocado ese golpe, una versión que coincide con la declaración de Daniel Sancho que afirmaba que el cirujano colombiano se golpeó al caer contra el lavabo.

¿Cuál es la pena que cree que tendrá que cumplir Sancho?

Sabemos que la defensa de Arrieta ha presentado un informe final que no son conclusiones, por lo que el tribunal no lo tendrá en cuenta. Nosotros nos hemos decantado por la defensa de los derechos humanos que recoge la Constitución tailandesa. Entendemos que al no exisitr premeditación entraríamos en un homicidio doloso, que tampoco existe por no haber ataque de nuestro defendido. Por lo tanto, respecto a la pena estaríamos entre una condena de 6 a 8 años de prisión. Al cumplirse una tercera parte de la pena, Daniel podría volver a España al tener la Justicia española y la tailandesa firmado el llamado «traslado de presos», que no «extradición».