David Beckham enfatiza la necesidad de empoderar a las niñas en su labor con Unicef

David Beckham pronunció ayer un motivador discurso en el Foro Económico Mundial de Davos. En su intervención, compartió su firme esperanza de que su hija, Harper Seven, tenga las mismas oportunidades en la vida que sus tres hijos mayores. Beckham destacó que a lo largo de los años ha notado cómo las niñas se quedaban atrás y que se les negaba un acceso igual al de los niños, por lo que decidió centrarse especialmente en ayudarlas. "Tengo una hija, y veo cómo se deja atrás a las niñas y no tienen un igual acceso a educación y cuidado sanitario y se ven forzadas a aceptar matrimonios pactados a edades tempranas, lo que les aparta de la educación", apuntó. "Por ello he querido que el foco sea este en los próximos años y es en lo que estoy centrado, en empoderar a las niñas hasta que lleguen a todo su potencial", agregó.

El británico recordó que el construyó su fortuna desde abajo y que su éxito fue el resultado del apoyo que en su vida ha recibido de maestros, entrenadores y su propia familia que le ayudaron a llegar a donde está actualmente. Beckham, quien lleva dos décadas como Embajador de Buena Voluntad de Unicef, aprovechó su intervención para reflexionar sobre el mundo actual, especialmente el desafío que enfrentan los niños más vulnerables. "Mi relación con Unicef es el trabajo más importante que realizo. Es lo que más disfruto, aunque me gusta todo lo que hago, pero nunca lo considero trabajo como tal porque es algo que me inspira en cada viaje que hago, y con cada niño que conozco".

David pidió a los líderes mundiales que hagan más por mejorar la situación de las niñas y de los niños en general, asegurando que "cuando se les da tiempo, oportunidades y estímulo, los niños pueden alcanzar su máximo potencial".